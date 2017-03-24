От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет

Если сравнить женщину 1957 и 2017 годов, контраст налицо: больший объем груди и ягодиц вместо изящных «песочных часов», также дамы стали выше и крупнее.

За последние 60 лет стандарты женской красоты претерпели кардинальные изменения, причем каждое десятилетие моду бросало из одной крайности в другую . Если сравнить женщину 1957 и 2017 годов, контраст налицо: больший объем груди и ягодиц вместо изящных «песочных часов», также дамы стали выше и крупнее.





Самое очевидное — увеличение размеров талии: с почти 70 сантиметров до 86 сантиметров у среднестатистической женщины. Даже стопа у современной девушки больше: 60 лет назад в среднем был 36-й размер, а теперь 39-й.





Чтобы проследить эволюцию женской фигуры с 1950-х годов, « Лента.ру » собрала самых знаменитых красавиц каждого десятилетия.









Фото: AP Известная по ролям в фильмах «Чудо на 34-й улице» и «Вестсайдская история» актриса Натали Вуд по праву считается образцовой дамой своего поколения. В 1950-х годах она стала символом женственности и образцом для подражания многих американок.





Фото: AP Ну а секс-символ 1950-х — голливудская блондинка Мэрилин Монро. Актриса была небольшого роста — 162 сантиметра. Обхват талии — 58 сантиметров, а груди и бедер — по 96.









Икона Франции 1960-х годов Урсула Андресс обладала пропорциями 97-64-89. Первая девушка Бонда, снявшаяся в фильме «Казино Рояль» 1967 года. Сцена, в которой она выходит из моря в белоснежном бикини, стала культовой и впечатлила не только мужчин, но и женщин.









Фото: Terry Fincher / Express / Getty Images Другая яркая представительница 1960-х — британская манекенщица Твигги. Вес — 51 килограмм при росте 167 сантиметров. Она ознаменовала собой начало моды на худых, практически невесомых женщин с короткой прической и выразительными глазами, ярко подведенными тушью. Более того, именно Твигги принято считать первой настоящей супермоделью.









Фото: The Polson Company / Everett Collection / East News На американскую актрису Фэрру Фосетт хотели походить миллионы женщин по всему миру. Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы, когда пышную прическу блондинки просили повторить в каждой парикмахерской.









Фото: Sipa press / East News Итальянская актриса Орнелла Мути вошла в историю как эталон естественной красоты. В 1970-е годы женщины стремились повторить ее внешний вид и добиться таких же параметров фигуры. Артистка отличалась пышной грудью, была стройной, но не худой.









Фото: Album / East News В 1980-х годах мир пристрастился к фитнесу: аэробика, бег, всевозможные групповые занятия. Тогда-то и началось восхождение на вершину славы топ-модели Синди Кроуфорд: ее высокий рост, бесконечные ноги и средних размеров грудь считались идеалом.









Фото: imago stock&people / East News Такими же атлетическими модельными параметрами отличалась коллега Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, чей пик популярности также пришелся на 1980-е и 1990-е годы.









Фото: Album / East News Символом 1990-х стала супермодель Кейт Мосс, прославившаяся своей чрезмерной худобой — так называемым героиновым шиком. «Самое вкусное — это быть худой», — говорила она. В погоне за ее мальчишеской фигурой девушки прекращали есть. Именно на эти годы пришлась эпидемия анорексии.









Фото: East News Но в 1990-е блистала и обладательница пышной груди Памела Андерсон. Съемки в «Спасателях Малибу», продолжавшиеся с 1991 до 2001 года, превратили эту блондинку в настоящий секс-символ своего поколения.









Фото: Damian Dovarganes / AP В нулевые особую популярность приобрели худощавые и загорелые девушки с хорошо развитыми мышцами пресса. Образы из клипов поп-дивы Кристины Агилеры повторяли на всех костюмированных мероприятиях.





Фото: Fred Prouser / Reuters Также в нулевые пика своей славы достигла модель Тайра Бэнкс, одна из самый успешных манекенщиц компании Victoria’s Secret. Высокая и атлетичная, она постоянно украшала собой обложки модных журналов.









Фото: face to face / Globallookpress.com После 2010-го наблюдаются три тренда. Для многих эталон — это американская телезвезда Ким Кардашьян. Ей подражают и даже ложатся под нож, чтобы обрести такие же формы. Неестественно крупные ягодицы, плоский живот и упругая грудь сделали американку одной из самый популярных женщин современности.





Фото: Thunder / East News Для поклонниц более скромных объемов бьюти-ориентиром служит модель Эмили Ратаковски. Хрупкая фигура девушки тоже считается эталонной.









Фото: @theashleygraham

С 2015 года в моду входят нестандартные модели. Такие девушки, как Эшли Грэм, становятся символом свободы от стереотипов и жестких диет. По мнению многих, именно натуральность и непринужденные занятия спортом в сочетании со здоровым аппетитом должны быть новым ориентиром для женщин.



