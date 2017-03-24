В Астану с государственным визитом прибыл президент Узбекистана

Сегодня Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по поручению Главы государства в аэропорту Астаны встретил прибывшего с государственным визитом в РК Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Высокого гостя также встречали Первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин, министр иностранных дел К. Абдрахманов, аким г. Астана А. Исекешев, посол Казахстана в РУ Е. Утембаев.

Это первый официальный визит Шавката Мирзиеева в Казахстан в качестве Президента Республики Узбекистан.

В Астане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проведет встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.