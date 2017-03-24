В Минобороны РК сообщили о смерти солдата
24 марта 2017, 10:11
По данному факту проводится проверка.
В Министерстве обороны РК сообщили о смерти военнослужащего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе плановых парашютных прыжков из самолета, военнослужащий по контракту ефрейтор Е.Узбеков получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данному факту в настоящее время проводится проверка.
Фото: mtdata.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850078-dfebdb690c5ab98000744f44ff55c414
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...