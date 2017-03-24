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В Минобороны РК сообщили о смерти солдата

24 марта 2017, 10:11

По данному факту проводится проверка.


В Министерстве обороны РК сообщили о смерти военнослужащего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе плановых парашютных прыжков из самолета, военнослужащий по контракту ефрейтор Е.Узбеков получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Фото: mtdata.ru

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