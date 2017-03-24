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Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word

24 марта 2017, 10:15

Сообщается, что макрос содержит скрипт, написанный на языке Python.


Эксперты компании Fortinet обнаружили вредоносный макрос в документах Microsoft Word, позволяющий совершать атаки на операционные системы Windows и macOS. Механизм поражения специалисты описали на своем сайте.

Сообщается, что макрос содержит скрипт, написанный на языке Python. Он определяет операционную систему компьютера, а затем загружает одну из двух версий вредоносного приложения с сервера злоумышленников. Специалисты не смогли выяснить предназначение хакерской программы, поскольку управляющей ей сервер был отключен, пишет lenta.ru.

В понедельник, 20 марта участники ежегодного соревнования хакеров Pwn2Own 2017 на глазах у сотен зрителей взломали операционные системы Microsoft Windows и Apple MacOS. MacOS взломала команда Qihoo360, члены которой нашли брешь в ядре и получили доступ к конфиденциальной информации. Операционную систему Windows взломали специалисты из команд 360 Security и Team Sniper.

Фото: Mike Segar / Reuters


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