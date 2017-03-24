Встреча Президента РК с Президентом Республики Узбекистан прибывшим в Казахстан с государственным визитом

В ходе переговоров в узком кругу были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в ключевых сферах двустороннего взаимодействия.

Нурсултан Назарбаев поприветствовав Президента Узбекистана на казахстанской земле, отметил, что это первый визит Ш.Мирзиёева в качестве Главы государства.

- Казахстан желает нашему стратегическому партнеру, соседу и братскому народу Узбекистана, процветания и благополучия. В будущем мы рассчитываем на плодотворные отношения в рамках двусторонних контактов. В настоящее время уже проделана определенная работа по углублению межгосударственного партнерства. В частности, отмечается резкий рост торгового оборота между нашими странами, увеличилась пропускная способность наших границ, поставляются новые виды продукции, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание, что сегодня в Астане проходит бизнес-форум с участием более 500 предпринимателей из Казахстана и Узбекистана.

- На форуме предполагается подписание около 75 совместных контрактов на общую сумму порядка 1 млрд долларов США. Подобный форум проводится впервые в нашей истории. Основа наших взаимоотношений была заложена мной и первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Надеюсь, что мы продолжим эту добрую традицию в духе братских отношений, помогая друг другу, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ш.Мирзиёев поблагодарил Президента Казахстана за радушный прием.

- Во время визита в Самарканд в прошлом году Вы сказали, что Казахстан с Узбекистаном всегда будет вместе. Эти слова послужили сближению двух стран, узбекский народ почувствовал плечо настоящего друга и брата,- сказал Президент Узбекистана.

Ш.Мирзиёев подчеркнул, что отношения Казахстана и Узбекистана в настоящее время находятся на своем новом уровне развития, в том числе и в международной сфере.

- Во многом, благодаря Вашему авторитету, Казахстан избран в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Хотел бы заверить, что все Ваши начинания будут поддержаны Узбекистаном. Большое внимание сейчас уделяется региональному сотрудничеству. Надеюсь, что сегодняшние встречи послужат основой для дальнейшего эффективного взаимодействия между нашими странами, - отметил Президент Узбекистана.

Лидеры двух государств выразили надежду, что данный визит придаст новый импульс казахстанско-узбекскому сотрудничеству по широкому спектру направлений.