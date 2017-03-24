Камчатские подростки до смерти избили бездомного
24 марта 2017, 10:25
Злоумышленниками оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет.
Полиция Петропавловска-Камчатского проводит проверку и ищет возможных свидетелей избиения двумя подростками бездомного, который скончался до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства.
"В полицию сообщение о том, что группа молодых людей, возможно, несовершеннолетних, избивают мужчину асоциального вида, поступило от очевидца. Он пригрозил, что вызывает полицию, после чего молодые люди убежали. К моменту приезда полицейских и медиков пострадавший скончался. Личность погибшего была установлена, им оказался не имеющий постоянного места жительства и нигде неработающий 46-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники уголовного розыска установили личности несовершеннолетних, участвовавших в избиении. Злоумышленниками оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Как утверждают опрошенные оперативниками несовершеннолетние, мужчина оскорбил их, за что они и решили его "наказать" пишет ТАСС.
По данному факту полиция проводит проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки для принятия процессуального решения направлены в СУ СК России по Камчатскому краю, следователи которого уже назначили ряд судебных экспертиз. Свидетелей и очевидцев происшествия просят позвонить в полицию.
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
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