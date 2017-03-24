Выпивший бутылку водки перед рейсом пилот заснул в самолете

Гронич должен был вылететь из города Калгари в Канаде на мексиканский курорт Канкун. Однако он опоздал на работу на час.

Пилот канадской авиакомпании Sunwing Airlines выпил бутылку водки незадолго до рейса. После этого гражданин Словакии Мирослав Гронич (Miroslav Gronych) пришел на работу, но заснул прямо в самолете. Об этом сообщает The Independent.





По данным издания, инцидент произошел 31 декабря 2016 года, однако все его детали стали известны только недавно, в ходе судебного разбирательства. Гронич должен был вылететь из города Калгари в Канаде на мексиканский курорт Канкун. Однако он опоздал на работу на час.





Когда мужчина пришел, его коллеги заметили, что он шатается и нечетко выговаривает слова. В итоге второй пилот заявил Гроничу, что тот пьян и должен покинуть самолет. Сотрудник Sunwing Airlines согласился, но затем отправился в кабину, где и заснул.





После этого 37-летнего мужчину передали сотрудникам полиции. В ходе судебного слушания Гронич признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, будучи при исполнении обязанностей пилота.





Защита попросила для своего клиента три-шесть месяцев тюрьмы. Прокурор потребовал заключения сроком на год, отметив, что Гронич мог подвергнуть опасности жизни 105 человек — пассажиров и членов экипажа того рейса. Приговор подсудимому вынесут 3 апреля.





Sunwing Airlines — магистральная авиакомпания Канады со штаб-квартирой в Торонто. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы по стране, а также на Карибские острова, в США и Мексику.





В августе 2016 года двух пьяных пилотов американской авиакомпании United Airlines арестовали перед вылетом из шотландского города Глазго.





Фото: Pedro Aragão / Wikimedia



