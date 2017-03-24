Сенаты Казахстана и Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содиком Сафоевым, находящимся в Астане в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По мнению К.Токаева, результаты переговоров в Акорде между президентами Н.Назарбаевым и Ш.Мирзиёевым свидетельствуют об историческом значении визита.

«Хороший импульс получит межпарламентское измерение казахстанско-узбекских отношений. Парламенты двух стран приложат все усилия для эффективной реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, в том числе обеспечат надлежащую и своевременную законодательную поддержку. Кроме того, сотрудничество между сенатами двух стран будет способствовать укреплению связей между регионами Казахстана и Узбекистана», - сказал К.Токаев во время беседы.

В рамках встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддержку со стороны верхних палат парламентов двух стран политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты двух государств будут способствовать расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

«Стороны взаимодействуют в сфере формирования правового поля, обеспечивающего эффективную борьбу с глобальными вызовами и угрозами», - отмечено в документе.

Реализация Меморандума будет осуществляться в форме обмена визитами, участия в парламентских мероприятиях, оказания взаимной поддержки и согласования позиций в международных парламентских организациях.