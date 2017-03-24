Узбекистан планирует увеличить товарооборот с Казахстаном до $5 млрд

Узбекистан намерен увеличить товарооборот с Казахстаном с двух до пяти миллиардов долларов, сообщил председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов.

«Надо определить направления, поэтому на выставке у нас представлено девять отраслей. Нужно время, чтобы сформировать стратегию, но уже заключены контракты на сумму более 700 миллионов долларов. Думаю, до вечера договоры на сумму около ста миллионов долларов могут быть заключены. В целом задача увеличить наш товарооборот до пяти миллиардов долларов. Что касается инвестиций, то это вопрос уже самих предпринимателей. Для этого, думаю, в наших странах есть все необходимые возможности», — сказал Шайхов в ходе казахстанско-узбекского бизнес-форума в Астане.

Он добавил, что Узбекистан и Казахстан находятся в центре Шелкового пути, поэтому с точки зрения логистических возможностей есть все предпосылки для выхода на третьи страны, а также развития торговли между собой.

«Отношения не то, что теплеют, а становится горячо, потому что это переход на абсолютно иной уровень развития, на уровень интеграционной кооперации. Для нас Казахстан это не только новый рынок, но и возможность работать совместно для выхода на третьи рынки. Причем не только в СНГ. Сейчас обсуждаем вопросы совместного выхода на китайский, европейский, американский и африканский рынки, потому что будем создавать совместные производства, использовать логистические центры, которые также развиваются в наших страны», — отметил председатель торгово-промышленной палаты.

По его мнению, важно понимать, что в вопросах сотрудничества разговор идет не только о традиционных направлениях, как, например, нефтехимия, удобрения и сельское хозяйство, но и информационные технологии, электронная коммерция, инновации, зеленая экономика, которая тоже активно развивается в Узбекистане.

«Считаем, что это первый этап создания новых экономических взаимоотношений между нашими странами. Ранее было очень много спорных вопросов, была конкуренции и соревнований нежели сотрудничества. Теперь мы понимаем, что рядом с нами огромные рынки сбыта, как Россия и Китай. Например, Китай очень большой рынок. Особенно в пищевой отрасли. Выполнить тот спрос только силами бизнесменов Казахстана практически невозможно. Надо объединяться», — сказал в свою очередь заместитель председателя НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев.

Речь, по его словам, может идти, например, о продукции, которая в Казахстане не производится по климатическим или другим объективным условиям.

«Умные бизнесмены и предприниматели видят во всем возможности, а не препятствия. Нужно понимать, что даже здесь на выставке есть много вещей, которые можно в качестве сырья использовать. Есть много швейных предприятий у нас, но сырье вынуждены закупать в других странах. Здесь есть возможность сотрудничать с Узбекистаном и к нам это будет заходить намного дешевле», — добавил зампред НПП «Атамекен».

На сегодняшний день, как проинформировал Альтаев, в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подписано 92 соглашения между сторонами на сумму более 840 миллионов долларов США, и только на форуме по окончании планируется подписать десять документов стоимостью 94 миллиона долларов.

Вместе с тем, по его словам, имеется ряд проблемных вопросов, сдерживающих рост экономического сотрудничества, а именно вопросы высоких ставок акцизов на ряд казахстанской продукции: мука, керамическая плитка, транзит казахстанских грузов через Узбекистан, а также вопросы конвертации валют. Но, как заверил зампред НПП «Атамекен», уже ряд серьезных вопросов были практически решены во время визита президента Узбекистана.

Кроме того, Альтаев сообщил, что сегодня будет подписано соглашение между внешнеторговой палатой Казахстана и торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании делового совета, который позволит создать систему информирования предпринимательского сообщества двух стран о всех проводимых мероприятиях, форумах и деловых встречах.