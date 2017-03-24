Какие проблемы могут возникнуть у Головкина в переговорах с Альваресом

Накануне промоутер Канело Оскар Де Ла Хойя в интервью ESPN заявил, что их сторона готова пересмотреть условия своего предложения представителям Головкина, согласившись на процентное разделение гонораров вместо фиксированной суммы в 15 миллионов долларов.

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс поразмыслил над тем, с какими трудностями может столкнуться Геннадий Головкин ради получения долгожданного поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает сообщает Sports.kz.





Накануне промоутер Канело Оскар Де Ла Хойя в интервью ESPN заявил, что их сторона готова пересмотреть условия своего предложения представителям Головкина, согласившись на процентное разделение гонораров вместо фиксированной суммы в 15 миллионов долларов.





«В словах Де Ла Хойи есть хорошие и плохие новости для Головкина и его промоутера Тома Леффлера. Это здорово, что Головкин может получить за бой с Альваресом проценты от общего дохода, но будет плохо, если Канело скажет Де Ла Хойе выделить казахстанцу по-настоящему низкий процент, например 10%. Вряд ли GGG на такое согласится. Хотелось бы думать, что Golden Boy предложат разделить доходы по меньшей мере в соотношении 60/40, однако трудно представить, что они на такое пойдут. Cкорее всего, они предложат Головкину максимум 25% против 75% и откажутся сдвинуться с места в сторону большего.





Другой проблемой, препятствующей поединку Геннадия и Канело, может стать возможный бой GGG с чемпионом мира WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом 10 июня в Казахстане. Де Ла Хойя считает эту дату слишком близкой к сентябрю и не хочет, чтобы Головкин проводил данный бой. Он полагает, что здесь для Головкина присутствует чересчур высокий риск получить травму или даже проиграть. Также, по-мнению владельца Golden Boy, поединок Головкина с Сондерсом может встать на пути продвижения встречи с Канело, так как оставит на промоушен только три месяца вместо четырех.





Головкину будет лучше, если он встретится с Сондерсом в июне, потому что это даст ему шанс выиграть последний недостающий титул в среднем весе. Победа принесет Головкину все четыре основных пояса в дивизионе, и это поможет ему достичь лучшей сделки в переговорах со стороной Канело. Головкин также может заработать хорошие деньги за поединок с Сондерсом на родине. Если Golden Boy согласятся выплатить Геннадию дополнительную сумму для компенсации того заработка, которого он лишится, пропустив бой с Билли Джо, то отказ от унификации в Казахстане может быть и неплохой идеей для GGG. Однако, Головкин желает выиграть титул WBO для своего наследия. Если он позволит этой возможности пройти мимо него, не столкнувшись с Сондерсом, то у него может и не появиться другого шанса сразиться за этот пояс. Если Сондерс проиграет титул WBO, Головкину будет трудно добиться боя с тем, кто его завоюет.





Что касается процентной сделки Головкина и Альвареса, то здесь Golden Boy необходимо принять решение о том, разумно ли им забывать о фиксированной сумме. Для них может оказаться ошибкой решение выделить Головкину проценты. Если бой соберет огромное количество прибыли на PPV, то GGG может получить даже больше изначально предложенных ему 15 миллионов. Если Де Ла Хойя хочет убедиться, что сделка наиболее выгодна для его подопечного, то ему стоит задуматься об оставлении фиксированного предложения в 15 миллионов и забрать остальные деньги себе», — написал автор.



