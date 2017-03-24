Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ

Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний чемпионат мира. Об этом сообщает «Советский спорт»





Девушки требуют выплаты премиальных за выступление на предстоящем турнире.





Отмечается, что за участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) американская федерация хоккея заплатит спортсменкам 85 тысяч долларов, а на чемпионате мира функционеры предлагают соревноваться бесплатно.





Форвард сборной России Людмила Белякова поддержала американских коллег. «Возможно, и нам надо такое устроить в нашем хоккее, потому что мы так же тренируемся, так же убиваем свое здоровье, как и мужики, а зарплаты у нас по сравнению с ними мизерные. Так что, по-моему, это неплохая идея», — приводит слова Беляковой «Р-Спорт».





Чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет в Плимуте (штат Мичиган, США) с 31 марта по 7 апреля. Сборная Соединенных Штатов побеждала на мировых первенствах в 2013, 2015 и 2016 годах.





Фото: Carlos Osorio / AP



