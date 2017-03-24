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Новости за сегодня

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил об изменении в составе Правления

 

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что «в соответствии с Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 12 от 17.03.2017 года Бикебаев Айдын Жолшиевич назначен на должность Заместителя Председателя Правления по работе с проблемной задолженностью ДБ АО «Сбербанк» - члена Правления с 24.03.2017г.».

24 марта 2017, 11:11
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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