Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил об изменении в составе Правления

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что «в соответствии с Решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 12 от 17.03.2017 года Бикебаев Айдын Жолшиевич назначен на должность Заместителя Председателя Правления по работе с проблемной задолженностью ДБ АО «Сбербанк» - члена Правления с 24.03.2017г.».