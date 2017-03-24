Источник: шесть боевиков убиты при нападении на войсковую часть Росгвардии в Чечне

Экстремисты пытались прорваться на территорию части в станице Наурской группой в восьми человек

Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы . Об этом сообщил . Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.





"Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись", - сказал собеседник агентства.





По его словам, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются, добавил он.





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