Источник: шесть боевиков убиты при нападении на войсковую часть Росгвардии в Чечне
24 марта 2017, 11:17
Экстремисты пытались прорваться на территорию части в станице Наурской группой в восьми человек
Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются, добавил он.
Фото © Александр Демьянчук/ТАСС, архив
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