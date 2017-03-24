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Источник: шесть боевиков убиты при нападении на войсковую часть Росгвардии в Чечне

24 марта 2017, 11:17

Экстремисты пытались прорваться на территорию части в станице Наурской группой в восьми человек


Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются, добавил он.

Фото © Александр Демьянчук/ТАСС, архив


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