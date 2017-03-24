Республика Чили заинтересована в развитии торгово-экономических связей со странами ЕАЭС

Третье заседание Совместной комиссии по взаимодействию между Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и правительством Республики Чили прошло 20-21 марта 2017 года в г. Сантьяго (Чили) под сопредседательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой и заместителя министра иностранных дел Республики Чили по международным экономическим отношениям Паулины Назаль.

«Заседание Совместной комиссии между ЕЭК и правительством Республики Чили отражает взаимный настрой сторон на углубление диалога, что в перспективе должно сказаться на качестве торгово-экономических связей между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Чили, - заметила Татьяна Валовая, открывая заседание. - Это принципиально важно, так как наши государства имеют значительный потенциал для взаимного сотрудничества».

В свою очередь, Паулина Назаль подчеркнула, что «Республика Чили заинтересована в открытии новых горизонтов для чилийских товаров, услуг и инвестиций на едином рынке Союза».

В работе Совместной комиссии приняли участие представители профильных департаментов ЕЭК, официальных и деловых кругов Республики Чили, Республики Беларусь и Российской Федерации.

В ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов экономической повестки. Стороны проанализировали состояние торгово-экономического сотрудничества, пути увеличения товарооборота и преодоления дисбаланса во взаимной торговле, обменялись опытом работы в сферах сотрудничества с третьими странами и региональными интеграционными объединениями, конкуренции и антимонопольного регулирования, государственных закупок, инвестиционной деятельности и ряде других направлений.

Особый интерес у делегации ЕЭК вызвали доклады представителей Бюро по защите национальных экономических интересов Чили и ChileCompra - учреждения, управляющего системой государственных закупок в Чили.

Чилийская сторона проявила высокий интерес к опыту работы ЕЭК в сфере технического регулирования и применения санитарных, ветеринарных и карантинных фитосанитарных мер. Эти темы детально обсуждались в ходе организованного ЕЭК специализированного семинара, прошедшего на площадке ключевой бизнес-ассоциации Чили - SOFOFA (объединяет более 2,5 тысяч чилийских компаний) накануне заседания Совместной комиссии. В качестве ключевых докладчиков выступили эксперты ЕЭК, а участие в нем приняли представители ведущих чилийских компаний, ориентированных на развитие торговых связей с ЕАЭС, и чилийские эксперты, занимающиеся сопровождением внешнеторговых операций.

Результатом заседания Совместной комиссии стала выработка конкретных шагов по углублению и систематизации сотрудничества ЕАЭС и Чили - подписан План совместных действий между ЕЭК и правительством Республики Чили на 2017-2018 годы, сформированы перечни товаров, представляющих экспортный интерес для Чили и каждого из государств-членов Союза. В дальнейшем эти материалы будут предложены органам власти и бизнес-ассоциациям стран ЕАЭС и Республики Чили. По итогам заседания подписан протокол, фиксирующий основные договоренности, достигнутые в ходе дискуссии.

Стороны условились развивать контакты между Деловым советом Евразийского экономического союза и ведущими объединениями бизнеса Республики Чили.

Очередное заседание планируется провести в 2018 году на территории ЕАЭС.