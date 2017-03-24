В Шымкенте мужчина вымогал деньги, шантажируя компрометирующим видео
24 марта 2017, 11:29
Проводится досудебное расследование.
Абайским районным судом ЮКО санкционирован арест жителя города Шымкент, подозреваемого в вымогательстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО поступила оперативная информация о том, что некий гражданин, житель города Шымкент, занимается вымогательством денег у потерпевших путем шантажа и размещения в сети интернет, компрометирующих их материалов, зафиксированных на видеокамеру.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО с поличным при получении денег в сумме 50 тысяч тенге задержали 37-летнего подозреваемого, ранее судимого за нанесение тяжких телесных повреждений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 253 УК РК ч. 5 п. 3 «Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством». Абайским районным судом ЮКО был санкционирован арест подозреваемого.
В настоящее время полицейскими устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.
Фото: sarinform.com
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