В Шымкенте мужчина вымогал деньги, шантажируя компрометирующим видео

Абайским районным судом ЮКО санкционирован арест жителя города Шымкент, подозреваемого в вымогательстве , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО поступила оперативная информация о том, что некий гражданин, житель города Шымкент, занимается вымогательством денег у потерпевших путем шантажа и размещения в сети интернет, компрометирующих их материалов, зафиксированных на видеокамеру.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДВД ЮКО с поличным при получении денег в сумме 50 тысяч тенге задержали 37-летнего подозреваемого, ранее судимого за нанесение тяжких телесных повреждений.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 253 УК РК ч. 5 п. 3 «Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством». Абайским районным судом ЮКО был санкционирован арест подозреваемого.





В настоящее время полицейскими устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.



