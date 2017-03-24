Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре наградили таксиста, который задержал вора

24 марта 2017, 11:43

Похищенное возвращено владельцам, а преступник привлечен к уголовной ответственности.


Начальник Департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майор полиции Марат Шадетханович Кожаев вручил благодарственное письмо и денежное вознаграждение водителю такси Куанышу Кулжикенову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Марат Шадетханович поблагодарил его за мужество и смелость, проявленные при задержании квартирного вора. Он также отметил, что решительные действия, неравнодушие и активная гражданская позиция Куаныша предотвратило более тяжкое преступление.

Напомним, злоумышленник воспользовавшись отсутствием хозяев, разбил окно и незаконно проник в частный дом. Оттуда он похитил имущество на общую стоимость около 4 500 000 тенге. Однако ему не удалось осуществить до конца свой преступный замысел. При попытке покинуть место преступления 28-летний подозреваемый был задержан проезжавшим мимо таксистом.

Похищенное возвращено владельцам, а преступник привлечен к уголовной ответственности.



Куаныш Кулжикенов работает в одном АО города Павлодара, работа в таксопарке - это его дополнительный заработок. Благородный поступок отца будет достойным примером для его подрастающего 9-летнего сына.

"Думаю, на моем месте так поступил бы любой нормальный человек. Я очень рад, что меня отметили в полицейском ведомстве", – сказал Куаныш.

Фото: ДВД Павлодарской области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...