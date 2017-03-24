В Павлодаре наградили таксиста, который задержал вора
24 марта 2017, 11:43
Похищенное возвращено владельцам, а преступник привлечен к уголовной ответственности.
Начальник Департамента внутренних дел Павлодарской области генерал-майор полиции Марат Шадетханович Кожаев вручил благодарственное письмо и денежное вознаграждение водителю такси Куанышу Кулжикенову, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.
Марат Шадетханович поблагодарил его за мужество и смелость, проявленные при задержании квартирного вора. Он также отметил, что решительные действия, неравнодушие и активная гражданская позиция Куаныша предотвратило более тяжкое преступление.
Напомним, злоумышленник воспользовавшись отсутствием хозяев, разбил окно и незаконно проник в частный дом. Оттуда он похитил имущество на общую стоимость около 4 500 000 тенге. Однако ему не удалось осуществить до конца свой преступный замысел. При попытке покинуть место преступления 28-летний подозреваемый был задержан проезжавшим мимо таксистом.
Похищенное возвращено владельцам, а преступник привлечен к уголовной ответственности.
Куаныш Кулжикенов работает в одном АО города Павлодара, работа в таксопарке - это его дополнительный заработок. Благородный поступок отца будет достойным примером для его подрастающего 9-летнего сына.
"Думаю, на моем месте так поступил бы любой нормальный человек. Я очень рад, что меня отметили в полицейском ведомстве", – сказал Куаныш.
Фото: ДВД Павлодарской области
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