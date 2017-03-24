Рабочие Porsche получат бонус в €9,111
24 марта 2017, 11:47
Прибавка связана с тем, что минувший год стал самым успешным в истории немецкого автопроизводителя.
По итогам 2016 финансового года Porsche выплатит своим сотрудникам внушительный бонус – до 9 111 евро на человека в зависимости от стажа и отработанных часов. Сумма, разумеется, выбрана не случайно, а в честь спорткара Porsche 911. В прошлом году рабочие также получили «символическую» премию, но тогда она была скромнее – 8 911 евро.
Прибавка связана с тем, что минувший год стал самым успешным в истории немецкого автопроизводителя: продажи выросли на 6% (до 237 778 машин), доход – на 4% (до 22,3 миллиарда евро), а операционная прибыль – на 14% (до 3,9 миллиарда евро).
В Porsche особенно отмечают, что еще никто из персонала всех брендов Volkswagen Group не получал столь крупных вознаграждений. В общей сложности прибавку получит примерно 21 тысяча человек. Всего в компании к концу 2016 года работало 27 612 человек – за 12 месяцев штат увеличился на 13%.
Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche
Via cartimes
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