Владельцы Mustang GT350 подали в суд на Ford

По словам недовольных покупателей, при серьезной нагрузке на треке у Shelby GT350 перегреваются трансмиссия и задний дифференциал.

Компанию Ford обвинили в мошенничестве и собираются засудить. Владельцы масл-каров Shelby GT350 Mustang Хагенс Берман и Гроссмэн Рот Яффа Коэн утверждают, что проданные им автомобили рекламировались как пригодные для трека, но в действительности это не так. На эту историю обратил внимание сетевой ресурс Carscoops.com.





По словам недовольных покупателей, при серьезной нагрузке на треке у Shelby GT350 перегреваются трансмиссия и задний дифференциал, поскольку конструкция не предусматривает дополнительного охлаждения. В результате автомобили внезапно теряют мощность и быстро замедляются, переходя в аварийный режим.





Любители скоростных заездов подали коллективный иск в окружной суд штата Флорида. Они требуют не только вернуть им полную стоимость машин и выплатить компенсацию, но и наложить запрет на продажи модели. Хагенс Берман заявил, что, по его мнению, Ford пошел на сознательный обман, позиционируя Shelby GT350 Mustang как трековую машину. Сам автопроизводитель пока не прокомментировал обвинение.



