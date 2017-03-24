Владельцы Mustang GT350 подали в суд на Ford
24 марта 2017, 11:52
По словам недовольных покупателей, при серьезной нагрузке на треке у Shelby GT350 перегреваются трансмиссия и задний дифференциал.
Компанию Ford обвинили в мошенничестве и собираются засудить. Владельцы масл-каров Shelby GT350 Mustang Хагенс Берман и Гроссмэн Рот Яффа Коэн утверждают, что проданные им автомобили рекламировались как пригодные для трека, но в действительности это не так. На эту историю обратил внимание сетевой ресурс Carscoops.com.
По словам недовольных покупателей, при серьезной нагрузке на треке у Shelby GT350 перегреваются трансмиссия и задний дифференциал, поскольку конструкция не предусматривает дополнительного охлаждения. В результате автомобили внезапно теряют мощность и быстро замедляются, переходя в аварийный режим.
Любители скоростных заездов подали коллективный иск в окружной суд штата Флорида. Они требуют не только вернуть им полную стоимость машин и выплатить компенсацию, но и наложить запрет на продажи модели. Хагенс Берман заявил, что, по его мнению, Ford пошел на сознательный обман, позиционируя Shelby GT350 Mustang как трековую машину. Сам автопроизводитель пока не прокомментировал обвинение.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ford
Via cartimes
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