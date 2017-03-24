Новый Налоговый кодекс с учетом мнения бизнеса

«Атамекен» внес на обсуждение ряд предложений по модернизации налогового администрирования.

В настоящее время по поручению Главы государства разрабатывается новый Налоговый кодекс для стимулирования деловой активности, инвестиций и снижения доли теневой экономики. При этом, ключевой частью поручения является недопущение увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Этот вопрос вошел в повестку парламентских слушаний, прошедших под председательством спикера Сената Касым-Жомарта Токаева на тему: «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны».

Помимо вопроса налоговой нагрузки на бизнес, в своем докладе заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев также озвучил ряд проблем по увеличению нагрузки по фонду оплаты труда, неэффективного использования расхода бюджетных средств, затрудненностей реализации проектов ГЧП, а также отсутствия механизмов стимулирования участия бизнеса в приватизации.

По данным министерства финансов РК в 2016 году проведено порядка 10 тысяч налоговых проверок бизнеса, отметил Нуржан Альтаев. «По итогам 2016 года наблюдается рост налоговых поступлений в госбюджет на 23,3% но данный показатель растет на фоне падения деловой активности малого и среднего бизнеса. Количество действующих МСБ сократилось на 4,6%, а выпуск продукции также уменьшился на 6,9%. При этом, сотрудники налоговых служб трактуют нормы Налогового кодекса по-своему, на самом деле - это «выкручивание рук» бизнеса за счет проверок и доначисления, что на одну проверку за прошлый год составило 54,6 млн тенге, то есть всего по стране доначислено порядка 550 млрд тенге. Налоговый кодекс должен кардинально упростить администрирование, сделав его максимально простым и понятным, в первую очередь, для предпринимателей», - заявил зампред НПП.

Нацпалата принимает активное участие в Рабочей группе по разработке проекта Налогового кодекса при министерстве национальной экономики РК. По словам заместителя Председателя Правления «Атамекена», наиболее концептуальными вопросами, которые сейчас рассматриваются, являются реформирование специальных налоговых режимов, совершенствование механизмов взимания НДС и отмена неэффективных налоговых льгот.

Важной задачей является решение вопроса планируемого увеличения нагрузки на фонд оплаты труда. Будут введены обязательные пенсионные взносы работодателей, взносы на обязательное социальное медицинское страхование. «В итоге общее увеличение налоговой нагрузки по социальным платежам к 2020 году по сравнению с 2016 годом составит 10%. Мы считаем, что рост нагрузки на ФОТ станет существенным препятствием для легализации занятости», - подчеркнул Нуржан Альтаев.

«Мы понимаем, что минфин сосредоточен на пополнении бюджета и собираемости налогов, поэтому вопросы снижения налоговой нагрузки не обсуждаются. Вместе с тем, мы видим серьезные резервы для сохранения, либо снижения налоговой нагрузки в расходной части бюджета. Уточнение Республиканского бюджета на 2017 год предусматривает увеличение расходов на 31%. За 5 лет, с 2012 по 2017 годы, расходы Республиканского бюджета выросли на 93% или на 5,4 трлн тенге. Мы считаем, что у нас есть много направлений, где государственные средства тратятся неэффективно, в том числе, через институты развития и нацкомпании. Если говорить об альтернативной стоимости осуществляемых расходов, то в 2015 году более 900 тысяч субъектов МСБ, применяющих специальные налоговые режимы, заплатили налогов 94 млрд тенге. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем в этом году будет выделено НУХ «Байтерек» из бюджета», - отметил заместитель Председателя Правления «Атамекена».

Еще одним резервом для сокращения бюджета являются вопросы приватизации и ГЧП. На сегодняшний день доля государства в экономике велика, на содержание предприятий с государственным участием затрачивается значительное количество бюджетных средств. Масштабная приватизация, а также механизмы ГЧП способствуют снижению нагрузки на бюджет и вовлечению частного капитала.

«Об этом свидетельствуют и международные эксперты, оценивающие долю участия государства в экономике Казахстана достаточно высокой. Сегодня в госсобственности функционируют около 7 000 организаций коммунальной и республиканской собственности. Потенциально значительная часть из них может управляться частным сектором. Для этой цели важно проработать простые и понятные механизмы взаимодействия государства и бизнеса. Для того, чтобы бизнес мог более активно участвовать в приватизации необходимо предусмотреть дополнительные инструменты стимулирования отечественных инвесторов - это активное применение доверительного управления, продажи в рассрочку и другое», - отметил Нуржан Альтаев.

Далее был затронут вопрос государственно-частного партнерства, практическая реализация проектов которого на сегодняшний день затруднена. Госорганами заявлено более, чем 300 проектах ГЧП, находящиеся на различных стадиях реализации, из них по ряду проектов уже пройдены все процедуры и заключены договоры.

По словам зампреда НПП, требуется провести серьезный анализ расходования и эффективности бюджетных средств, выданных на реализованные проекты по итогам 10 лет действия законодательства в сфере ГЧП. «Необходимо провести анализ выплаченных средств в форме компенсационных выплат, а также средств, затраченных на разработку проектной документации, на экспертизу, проведенную госорганами и МИО. К примеру, минимальная стоимость концепции проекта в частных консалтинговых компаниях Жамбылской области составляет 5 млн тенге, тогда как в СПК - 9,5 млн тенге. Еще один пример: по проекту реконструкции трех домов в Акмолинской области были подготовлены три концепции стоимостью 12 млн тенге каждая (оплачено МИО), при этом, содержательно концепции не имели существенных отличий, были практически идентичными».

Как считает Национальная палата, есть много направлений, где государственные средства тратятся неэффективно, в том числе, через институты развития и нацкомпании. «Конечно же, когда мы говорим о недопущении роста налоговой нагрузки на бизнес, нам парируют, что есть серьезные социальные обязательства государства. На наш взгляд серьезным резервом может стать оценка эффективности использования бюджетных средств и усиления контроля за государственным планированием», - добавил Нуржан Альтаев.

В этой связи, Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» вносит на обсуждение следующие предложения:

Первое. Усилить контроль за государственным планированием и планированием расходов МИО, в том числе, в части инвестиционных проектов, проектов ГЧП, а также планирования госзакупок и государственного заказа.

Второе. Провести инвентаризацию субъектов квазигосударственного сектора с максимальным привлечением общественности.

Третье. Предоставить доступ общественности к полному перечню инвестиционных проектов, которые финансируются из бюджета с указанием статуса, состояния на текущей момент и других параметров.

Четвертое. Провести анализ критериев определения приоритетности, а также финансовой и экономической эффективности, соотношения издержек и выгод инвестиционных проектов. Прекратить реализацию неэффективных проектов.

Пятое. Максимально стимулировать и вовлекать частный сектор в выполнение госзаказов за счет долгосрочных сервисных контрактов, механизмов ГЧП.

В связи с этим, в рамках исполнения поручения Главы государства Национальная палата РК «Атамекен» готова принять активное участие в оценке эффективности использования бюджетных средств министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки.