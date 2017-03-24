Министр здравоохранения о смерти донора почки: Нужно дождаться результатов расследования
24 марта 2017, 12:02
В расследование будут вовлечены все необходимые специалисты.
Министр здравоохранения прокомментировал смерть донора почки в алматинской больнице №7. По его словам, на данный момент по факту этого инцидента проводится расследование, сообщает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас проводится расследование, по результатам которого будет четко определено, какова была вина медицинских работников, была ли она вообще. Я думаю, ни для кого не секрет, что трансплантация - очень высокотехнологичный вид медицинской помощи и он сопряжен с рисками. По нашим стандартам во всех случаях обе стороны - донор и реципиент дают информированное согласие на операцию, поскольку она связана с серьезными рисками. В данном случае, к сожалению, произошел несчастный случай, у донора были осложнения», - сказал Биртанов в ходе посещения поликлиники №5 в Астане.
«Вы знаете, много было попыток его спасти, повторные операции. В случаях, когда происходит летальный исход, всегда проводится экспертиза. В связи с тем, что ситуация неординарная, правоохранительные органы проводят расследование. Туда необходимые специалисты будут вовлечены», - добавил он.
Министр отметил, что госорганам необходимо работать над пресечением нелегальной трансплантации. И предложил СМИ и обществу не делать выводов раньше времени.
«Я бы предложил дождаться результатов расследования прежде чем эту тему раскачивать. Нужно понять объективно. Трансплантация - это серьезная большая тема, у нас очень много больных, которые нуждаются в трансплантации. Позиция нашего министерства - мы будем делать все возможное, чтобы нелегальную трансплантацию, когда люди из-за желания получить деньги идут на сговоры с реципиентами, мы должны пресекать. Юридически нам всем надо над этим работать», - сказал он.
Автор: Татьяна Ковалева, Астана
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