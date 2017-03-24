Министр здравоохранения о смерти донора почки: Нужно дождаться результатов расследования

Министр здравоохранения прокомментировал смерть донора почки в алматинской больнице №7. По его словам, на данный момент по факту этого инцидента проводится расследование





«Сейчас проводится расследование, по результатам которого будет четко определено, какова была вина медицинских работников, была ли она вообще. Я думаю, ни для кого не секрет, что трансплантация - очень высокотехнологичный вид медицинской помощи и он сопряжен с рисками. По нашим стандартам во всех случаях обе стороны - донор и реципиент дают информированное согласие на операцию, поскольку она связана с серьезными рисками. В данном случае, к сожалению, произошел несчастный случай, у донора были осложнения», - сказал Биртанов в ходе посещения поликлиники №5 в Астане.





«Вы знаете, много было попыток его спасти, повторные операции. В случаях, когда происходит летальный исход, всегда проводится экспертиза. В связи с тем, что ситуация неординарная, правоохранительные органы проводят расследование. Туда необходимые специалисты будут вовлечены», - добавил он.





Министр отметил, что госорганам необходимо работать над пресечением нелегальной трансплантации. И предложил СМИ и обществу не делать выводов раньше времени.





«Я бы предложил дождаться результатов расследования прежде чем эту тему раскачивать. Нужно понять объективно. Трансплантация - это серьезная большая тема, у нас очень много больных, которые нуждаются в трансплантации. Позиция нашего министерства - мы будем делать все возможное, чтобы нелегальную трансплантацию, когда люди из-за желания получить деньги идут на сговоры с реципиентами, мы должны пресекать. Юридически нам всем надо над этим работать», - сказал он.



