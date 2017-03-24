Истребитель ВВС США сбросил два топливных бака в южнокорейское озеро

Инцидент произошел в среду в районе города Кунсан, где находится военная база США. Во время тренировочного полета пилот F-16 сбросил запасные баки с горючим, пытаясь избежать аварийной ситуации.

Военные все еще ищут емкости, чтобы предотвратить утечку горючего. Вместимость каждого бака составляет около 1,37 тысячи литров.





С начала марта США и Южная Корея проводят совместные учения Foal Eagle. Соединенные Штаты задействуют в них авианосец, истребители и стратегические бомбардировщики.