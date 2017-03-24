Полицейские нашли водителя-хама из видео Танирбергена Бердонгара , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Местной полицейской службы ДВД г.Астаны.





Напомним, советник министра по инвестициям и развитию РК Танирберген Бердонгар опубликовал на своей странице в Facebook видео с невежливым водителем, перекрывшим движение на привокзальной площади. На следующий день, этот водитель потребовал удалить видео





"В личке требует удалить видео, в свою очередь я попросил его не нарушать ПДД и принести извинения участникам дорожного движения. На что получил категоричный отказ. Обращаясь к подписчикам, прошу не навешивать ярлыков. Да, парень оказался с Шымкента, но люди без воспитания есть в каждом регионе. И наша общественная задача самим строить общество и не быть безразличными к поведению молодежи.Только так. Это наша Родина и нам здесь жить! Спасибо за неравнодушие", - написал Т.Бердонгар.





В полиции рассказали, что в ходе розыскных мероприятий 22 марта сотрудниками отдела розыска МПС Астаны был установлен и привлечен к административной ответственности 22-летний гражданин С. по статье 597 части 3 КРКоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС».





На него наложен штраф в размере 20 МРП (45 380 тенге).



