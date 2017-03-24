Instagram начнет размывать "деликатные" фото

"В число запрещенных входят фото, видео и некоторые цифровые материалы, изображающие половые сношения, гениталии и изображения полностью обнаженных ягодиц крупным планом, — говорится в правилах Instagram, касающихся неприемлемого контента, — К ним также относятся фото женских сосков, однако фото с шрамами от мастэктомии, а также фото женщин, кормящих грудью, разрешены. Изображения обнаженных тел в живописи и скульптуре также разрешены".

Тем не менее, по словам главы Instagram Кевина Систрома, "замазана" может быть любая публикация — даже та, которая не нарушает правила сервиса. Он не уточнил, что считается "деликатным" контентом, однако модератор имеет право скрыть пост, если на него поступила жалоба.





Помимо этого, Instagram разрешила включать функцию усиленной защиты аккаунта. Для этого нужно нажать на иконку профиля в нижнем правом углу, затем — на иконку с шестеренкой вверху. Новый пункт — "Двухфакторная авторизация" — находится в разделе "Аккаунт", сразу после постами, которые вам понравились.





Когда 2-этапная проверка будет активирована, Instagram начнет запрашивать код каждый раз, когда выполняется вход в учетную запись с незнакомого устройства. Без него войти в аккаунт нельзя, даже зная логин и пароль.