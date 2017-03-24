Бюджет прозрачный и эффективный

Лаура Тусупбекова

О том, как сделать бюджет прозрачным и эффективным, а его использование - рачительным, шла речь на парламентских слушаниях, прошедших в Сенате Парламента РК.

Судя по выступлениям представителей органов, отвечающих за бюджетное планирование, использование государственной казны и контроль над ней, решено пересмотреть подходы к тратам. А тон и лейтмотив слушаниям задал в своем вступительном слове председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что Глава государства Нурсултан ­Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов.

Спикер высказался за рачительное использование государственных финансов. В частности, Касым-Жомарт Токаев призвал сократить, а возможно, и прекратить тратить бюджетные деньги на так называе­мые имиджевые проекты.

В выступлении отмечена тенденция к увеличению расходной части бюджета опережающими темпами по сравнению с ростом доходной части. Налоговая политика государства должна отвечать современным глобальным вызовам, главным образом стимулировать деловую активность, способствовать повышению доходов, помогать малому и среднему бизнесу, убежден спикер. В то же время все низкоэффективные налоговые преференции требуется пересмотреть.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на вопросы расходования средств Национального фонда. По его мнению, существую­щая практика использования средств Нацфонда в долгосрочной перспективе может привести к снижению эффективности экономической политики Правительства из-за присутствия постоянного финансового источника для оперативного решения текущих проблем.

Касым-Жомарт Токаев считает, что стране предстоит создать новую модель экономического роста и научиться жить по средствам, в условиях конкуренции и рынка.

- На эту стратегическую задачу нацеливает и Третья модернизация Президента. Нужно продолжать работу по снижению зависимости бюджета от нефтяных цен, улучшать администрирование налогов, обеспечить переход к оптимальной структуре бюджетных расходов, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

О том, какие меры принимает Правительство для того, чтобы бюджет страны «не трещал по швам», а был эффективным, на слушаниях рассказали министры национальной экономики, финансов, а также представитель Счетного комитета.

Выступая перед депутатами Сената, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что в целях реализации задач, поставленных Главой государства в Послании, деятельность минис­терства в области фискальной политики будет сконцентрирована на повышении эффективности бюджетных расходов, сохранении активов Национального фонда, снижении зависимости бюджета от нефтяных доходов и повышении самостоятельности местных исполнительных органов в рамках фискальной децентрализации.

- Совместно с Министерством финансов прорабатываются меры по кардинальному упрощению бюджетных процедур. Прежде всего предлагается значительно упростить процесс разработки и утверждения госорганами бюджетных программ, исключив излишние этапы согласования. В результате сроки разработки бюджетных программ сократятся в среднем на 10 дней, - сообщил он.

Кроме этого, будет проработан механизм перераспределения средств от госорганов, не осваи­вающих средства, госорганам, более эффективно управляющим средствами.

Говоря о необходимости сбалансированности бюджета, министр финансов Бахыт Султанов выделил ряд направлений, следуя которым возможно достичь этой цели. Это расширение налогооблагаемой базы, снижение «теневой экономики» и цифровизация налоговой системы. Кроме того, это оптимизация расходов, а именно их переориентация и повышение эффективности. Также в средне­срочной перспективе планируется снижение дефицита бюджета до 1% к ВВП, что позволит уменьшить зависимость экономики страны от внешних факторов и нагрузки на бюджет по обслуживанию правительственного долга.

При этом ведется политика снижения ненефтяного дефицита до 7% к ВВП, то есть зависимости республиканского бюджета от нефтяных «инъекций». Это позволит сберечь нефтяные поступления.

О том, какие системные недостатки выявляет Счетный комитет, рассказала член комитета Айгуль Мухаметкарим. По итогам 2016 года выявлено 137 системных недостатков. Так, не регламентирован механизм осуществления раздельного бухгалтерского учета по доходам, освобождаемым от налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, и доходам, подлежащим налого­обложению в общеустановленном порядке. Отсутствует единый актуальный реестр субъектов предпринимательства, что приводит к наличию в Казахстане нескольких реестров в ряде государственных органов и организаций. Отсутствует порядок финансирования служебных командировок по экстрадиции лиц и передаче осужденных за счет средств республиканского бюджета, выделяемых Генеральной прокуратуре на заграничные командировки должностных лиц правоохранительных и специальных органов, не являющихся работниками органов прокуратуры.

Счетный комитет дал рекомендации по устранению недоработок. Между тем не все из них, в том числе касающиеся отчета Правительства об исполнении респуб­ликанского бюджета, реализуются, поскольку необходимость информирования высшего органа государственного аудита и финансового контроля об исполнении рекомендаций не закреплена на законодательном уровне.

В вопросах и комментариях сенаторов также прозвучали проблемы, существующие в сфере бюджетного процесса и налогового админист­рирования.

Так, у сенатора Икрама Адырбекова «не бьются» цифры. Недоумение сенатора вызывает тот факт, что при сокращении количест­ва субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, сокращении выпуска продукции в прошлом году налоговые поступ­ления тем не менее выросли в 2016 году по сравнению с предыдущим на 23%. По мнению сенатора, этот факт свидетельствует ни о чем другом, как о оказываемом на бизнес административном давлении.

- И честно говоря, нам кажется, что каждый на своем участке что-то делает, но при этом ухудшая ситуацию на другом участке. Нет общей координации, чтобы экономика работала слаженно, эффективно, - сказал Икрам Адырбеков.

Сенатор Серик Джаксыбеков считает, что настала пора пересмотреть регламент Парламента относительно законопроектов, связанных с бюджетом. По его мнению, выделенного времени на детальное, более широкое рассмотрение законопроектов бюджетного характера недостаточно. Также депутат задал вопрос главе Минфина Бахыту Султанову о том, какие тактические шаги по более открытому бюджетному планированию предпринимаются его ведомством.

Оказалось, Бахыт Султанов абсолютно согласен с тем, что планирование бюджета должно происходить на основе полнейшей транспарентности. Тем более такое поручение дал Глава государства в рамках Пяти институциональных реформ и январского Послания.

И уже есть конкретный механизм - с нынешнего года проект бюджета будет вноситься в Парламент после заключения Счетного комитета.

Три точечных вопроса задала сенатор Дарига Назарбаева. Она поинтересовалась у министра финансов его мнением о том, чтобы проводить предварительные слушания бюджетных законопроектов в профильных комитетах Сената и Мажилиса.

- Не секрет, что у Парламента бывает очень ограниченное время на рассмотрение бюджета, у депутатов практически нет инст­рументов для более глубокого анализа бюджетного процесса, - констатировала сенатор.

Да, в Республиканской бюджетной комиссии (РБК) присутствуют представители Сената и Мажилиса. Однако, сказала Дарига Назарбаева, их участие довольно формально. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что представители парламента получают информационные материалы порой за 10 минут до начала обсуждения на РБК!

Второй вопрос сенатора был адресован члену Счетного комитета Айгуль Мухаметкарим. Как отметила Дарига Назарбаева, ежегодно депутаты получают по настоящему грамотные, профессиональные отчеты и рекомендации Счетного комитета по исполнению бюджета.

- Но мы никогда не видим другой информации - о том, что дальше происходит с рекомендациями Счетного комитета, и какова их судьба, - констатировала сенатор, поинтересовавшись, изменится ли сложившаяся ситуация.

Ответ на третий вопрос Дарига Назарбаева предложила дать в письменной форме. В нем сенатор просит предоставить перечень организаций, имеющих налоговые льготы и преференции, показать, каковы условные потери для бюджета от этих преференций, и, собственно, почему эти льготы были предоставлены.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли уполномоченные органы проводить предварительное рассмотрение бюджетных проектов в Парламенте, Бахыт Султанов выразил свою полную поддержку этому предложению.

- Мы готовы расширять инструменты взаимодействия, это даст только положительный эффект. Такие площадки для обсуждения только повысят как прозрачность, так и качество бюджетных законопроектов, - сказал глава Минфина.

Айгуль Мухаметкарим выразила солидарность с сенатором Даригой Назарбаевой в том, что рекомендации Счетного комитета чаще всего так и остаются рекомендациями, хотя комитет контролирует их исполнение. Это позволило хотя бы части из них воплотиться в жизнь. Так, в Бюджетный кодекс было введено понятие налогового потенциала регионов, кроме того, была уточнена ответственность конечных заемщиков бюджетных кредитов.

- В этом направлении мы работаем вместе с Правительством, - уточнила Айгуль Мухаметкарим.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Рашит Ахметов подчеркнул, что Правительству необходимо выработать предложения по изменению действующего налогового, бюджетного и другого законодательства с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирования государственно-частного партнерства, совершенствования сферы государственных закупок. Сенатор отметил, что парламентарии намерены держать на постоянном контроле исполнение принятых по итогам слушаний рекомендаций.