McLaren будет строить автомобили на заказ

На реализацию каждого проекта уйдет от полутора до двух лет.

Подразделение McLaren Special Operations (MSO), занимающееся персонализацией суперкаров McLaren, планирует строить уникальные автомобили на заказ. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на босса MSO Ансара Али.





Речь идет о машинах, которые будут существовать в единственном экземпляре. По словам господина Али, MSO может делать два-три таких автомобиля в год, не отвлекаясь от основного производства. На реализацию каждого проекта уйдет от полутора до двух лет.





Успешный опыт штучного производства автомобилей имеется, например, у Ferrari. В рамках программы Special Projects, запущенной во второй половине нулевых, было построено уже немало «одноразовых» машин. Последний пример – купе SP 275 rw competizione с кузовом работы Pininfarina.





В портфолио MSO пока имеется только один действительно уникальный продукт – модель X-1, построенная в 2012 году на базе MP4-12C. Если разработка машин по индивидуальному заказу станет для McLaren постоянной практикой, компания получит неплохой полигон для испытания новых технологий и материалов.



