Международные стандарты недропользования

Тимур Токтабаев,

вице-министр по инвестициям и развитию РК

Новый Кодекс «О недрах и недропользовании», разрабатываемый Министерством по инвестициям и развитию РК, должен существенно повысить инвестиционную привлекательность геологоразведки на территории Казахстана. Документ может быть внесен в Мажилис уже в сентябре 2017 года.

Задача по приведению законодательства в сфере недропользования в соответствие с международными стандартами была поставлена Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институцио­нальных реформ». В частности, 74-й шаг требует «повышения прозрачности и предсказуемости сферы недропользования через внед­рение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO», а 75-й - «введения для всех полезных ископаемых упрощенного метода заключения контрактов, используя лучшую мировую практику».

Для начала необходимо понять, какая практика в сфере недропользования является самой лучшей. Здесь примером для всех в мире выступает Австралия. Именно эта страна первой смогла выработать наиболее оптимальную систему привлечения инвесторов через построение четких и понятных правил, получив в результате бум инвестиций в отрасль. Казахстан же, в свою очередь, существенно отстает - ныне имеющиеся мес­торождения металлических руд исчерпываются, запасы не пополняются, и не потому что их нет, а потому, что горнорудные компании относительно вяло вкладываются в разведку. Для сравнения: в Казахстане инвестиции в геологоразведку 1 кв. км территории составляют 7 долларов, в России - 25, в США - 87, в Австралии - 167 и, наконец, в Канаде - 203 доллара. Другими словами, в большой и малонаселенной Канаде в геологоразведку вкладывается в 30 раз больше средств, чем в большом и малонаселенном Казахстане.

Исследования экономистов из Всемирного банка, ОЭСР, ЕБРР и института Данди показывают, что секрет мировых лидеров в имплементации австралийской системы, появившейся в западной части этой страны. Ее особенность заключается в прозрачности, системности и простоте процедур предоставления права недропользования в горнорудной отрасли, которые являются своеобразной бенчмаркой. Страны, имплементировавшие в свое законодательство по недропользованию западноавстралийские подходы, добились значительного прироста инвестиций в отрасль, в их числе Перу, Канада, Чили, Эквадор, ЮАР и другие.

К примеру, капитализация Канадской фондовой биржи только в части юниорских компаний составляет более 58 млрд долларов. В Австралии работают практически все крупнейшие горнорудные компании мира, количество компаний в горнорудной отрасли достигло 15 тыс., выдано более 23,5 тыс. лицензий (в Казахстане лишь 600 контрактов), разведочными работами покрыто 27% всей территории страны. Нет необходимости говорить, сколько новых рабочих мест создано на этих проектах и сколько выплатили налоговых выплат, а также какие заказы обеспечены местным производителям.

Кстати, согласно исследовательскому отчету компании McKinsey, в случае привлечения масштабных инвестиций в геологоразведку, в Казахстане прогнозируется открытие новых месторождений мирового уровня, а также открытие новых горнорудных провинций.

Итак, первая задача - увеличение объема частных инвестиций в сфере геологоразведки. Безусловно, государство через специальные программы и квазигосударственный сектор может и будет участвовать в изучении казахстанских недр, однако основная нагрузка должна лечь на плечи частного сектора, заинтересованного в извлечении прибыли. В свою очередь правительство будет создавать наиболее оптимальные условия для вложения денег со стороны частных компаний. В том числе через повышение доступности геологической информации, создание конкурентной среды, а также четких и понятных правил игры.

Главными путями во исполнение задачи станут: создание условий для возникновения юниорских разведочных компаний; установление простых, предсказуемых, транспарентных и стабильных условий разведки и добычи твердых полезных ископаемых, основанных на лучшей международной прак­тике; переход на международные стандарты отчетности по ресурсам и запасам полезных ископаемых; максимальная открытость и прозрачность принимаемых решений в сфере недропользования, в том числе посредством широкого внед­рения электронных форм коммуникаций между государством и недропользователями; снижение административных барьеров, в том числе за счет преобладания методов экономического стимулирования в системе государственного регулирования недропользованием; постоянное улучшение качества геологической информации в сфере недропользования.

С целью обеспечения системности в процедурах предоставления права недропользования в горной сфере принято решение внедрить лицензионный порядок предоставления права недропользования по принципу «первой заявки». В сравнении с ранее действовавшими процедурами, занимавшими более 540 дней, срок выдачи лицензии на разведку сократится до нескольких дней. Предоставление права недропользования по принципу «первой заявки» подразумевает условное разделение территории Казахстана, свободной от недропользования, на блоки площадью по 2 кв. км каждый. Максимальное количество по лицензии на разведку составит 200 блоков. При этом недропользователь будет обязан выполнять требования по минимальным затратам на разведку, исходя из количества блоков в рамках одной лицензии.

Помимо минимальных затрат недропользователи должны будут выплачивать арендные платежи, которые рассчитываются за каждый блок. В ходе разведки минимальные затраты и арендные платежи будут поэтапно увеличиваться - чем дольше идет разведка, тем больше должен вкладывать недропользователь. Мотивация - как можно скорее провести и завершить разведку. При этом по истечении определенного срока часть территории разведки будет подлежать возврату. Указанные положения не позволят недобросовестным недропользователям удерживать территорию, не вкладывая необходимый объем инвес­тиций. Все эти требования будут закреп­лены в новом Кодексе «О недрах и недропользовании», что исключит возможность произвольного трактования условий как со стороны государства, так и со стороны нед­ропользователя.

Концептуальным нововведением кодекса является обеспечение открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат. Другими словами, накопленная государством информация о недрах будет доступная любой компании, рассматривающей возможность вложения средств в геологоразведку на территории республики, или же уже ее начавшей. Это позволит в полной мере реализовать австралийскую модель и улучшить инвестиционный климат в сфере.

Проектом кодекса предусмотрены положения, направленные на внедрение международных стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископае­мых. Вместе с тем, уделяя особое внимание состоянию окружающей среды после завершения операций по недропользованию, предусмат­риваются новые для Казахстана подходы к обеспечению ликвидации последствий недропользования и порядку ее проведения.

Следует отметить, что проектом кодекса не предусматривается институт общераспространенных полезных ископаемых. Данная инициатива возникла также в результате изучения международного опыта. Тем не менее определенные особенности для добычи базовых строительных материалов, относимых в кодексе к твердым полезным ископаемым, все же сохранятся.

В завершение необходимо отметить, что в настоящий момент проект Кодекса «О недрах и нед­ропользовании» дорабатывается в специальной рабочей группе. Министерство по инвестициям и развитию работает в тесном контакте с недропользователями, специалистами и учеными, всеми заинтересованными сторонами. Документ опубликован на официальном сайте ведомства, изучены все внесенные замечания. Главная цель министерства - разработать закон, который позволит максимально приблизить казахстанскую сферу недропользования к международным стандартам и обеспечит существенный вклад национальной горнорудной промышленности в долгосрочное макроэкономичес­кое развитие Казахстана.