Эталонная модель «единого окна» для участников ВЭД будет создана до конца 2017 года

21 марта в Москве прошло заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Среди ключевых вопросов повестки: ход работ по формированию «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, внесение изменения в технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», позволяющие расширить использование современных материалов и снизить издержки производителей.

О ходе работ по созданию и внедрению «единого окна» во внешнеэкономической деятельности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказал член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. В частности, министр проинформировал о необходимости усилить роль органа, координирующего работу всех задействованных в проекте ведомств. Сегодня это порядка 20 уполномоченных органов в каждой стране Союза.

Кроме того, перед Комиссией и странами стоит задача по внесению изменений в правовые акты ЕАЭС и национальные законодательства. «Для существенного продвижения «единого окна» необходимо, чтобы участники ВЭД могли представлять регуляторам юридически значимые данные в электронном виде. Поэтому такие нормы должны быть предусмотрены на уровне законодательства», - пояснил министр ЕЭК.

Говоря о дальнейших шагах по проекту, Мукай Кадыркулов сообщил, что сейчас разрабатывается «эталонная модель «единого окна», которая будет представлена уже в этом году».

Коллегия ЕЭК одобрила изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». У производителей появится возможность использовать современные искусственные материалы для различных типов детской обуви. Кроме того, установлены более жесткие требования к качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Для этого внесены уточнения по разделению одежды для детей и подростков на второй и третий слои. В соответствии с изменениями костюмы, в том числе школьная форма, будут относиться ко второму слою, если подкладка отсутствует или занимает менее 40% площади верха изделия, и, соответственно к третьему слою, если она составляет не менее 40% площади. Это уточнение является существенным с учетом более жестких требований безопасности к одежде второго слоя по сравнению с одеждой третьего. Например, для возрастной группы детей от 7 до 14 лет установлена повышенная гигроскопичность одежды второго слоя. Этот показатель составляет 7%. Показатель воздухопроницаемости одежды втор ого слоя должен быть не менее 100 дм2/м2, а для третьего - не менее 70 дм2/м2 (для подкладки).

Производители смогут использовать один типовой образец для нескольких возрастных групп. Эти и ряд других новаций позволят бизнесу повысить эффективность производства при соблюдении жестких требований к безопасности детской одежды.

В публичном обсуждении изменений в техрегламент участвовали отраслевые предприятия, научные учреждения и госорганы стран ЕАЭС. Среди них - Всероссийский институт сертификации, белорусский «Центр научных исследований легкой промышленности», Витебский государственный технологический университет, Росстандарт, российские Национальный обувной союз, Ассоциация предприятий спортивной индустрии и другие.

Одобренные Коллегией ЕЭК изменения в технический регламент будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК.

Следующее заседание Коллегии ЕЭК пройдет 28 марта 2017 года.