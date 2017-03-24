На мышах успешно опробован омолаживающий препарат

Ученые медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах успешно опробовали на мышах препарат против старения.

Как говорится в докладе, опубликованном в журнале Cell, у старых мышей после применения препарата вновь возросла физическая выносливость и вдвое выросло расстояние, которое они могли пробежать, сообщает bbc.com





Также улучшилась шерсть мыши и даже активизировалась работа некоторых внутренних органов, в частности, печени.





Авторы исследования отмечают, что созданный препарат способен убивать дряхлеющие клетки в организме. Такие клетки не могут больше делиться и накапливаются в организме с возрастом, замедляя процессы заживления ран и борьбы с опухолями.





Помимо этого, эти клетки выделяют вещества, приводящие к старению организма.











