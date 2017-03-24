В Мангистау на глазах у людей рухнул уличный туалет
24 марта 2017, 12:36
По счастливой случайности никто не пострадал.
В Мангистау недалеко от села Таушык на глазах у людей рухнул уличный туалет, пишет газета "Лада".
На видео, которое прислал очевидец, запечатлено, как в 95 километрах от села Таушык внезапно обрушился общественный туалет. По счастливой случайности, дети им воспользоваться не успели.
- Мы ехали, и дети захотели в туалет. Вместе с нами ехал мой друг, который предложил по пути к уборной высадить его у магазина, чтобы купить пиво. Я согласился. Далее мы подъехали к туалету, и он на наших глазах просто развалился. Представьте, если бы мы приехали раньше на мгновение, и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка в две разные кабинки, - рассказал Сергей.
Видео: Sergey_kz12
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