Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Мангистау на глазах у людей рухнул уличный туалет

24 марта 2017, 12:36

По счастливой случайности никто не пострадал.


В Мангистау недалеко от села Таушык на глазах у людей рухнул уличный туалет, пишет газета "Лада".

На видео, которое прислал очевидец, запечатлено, как в 95 километрах от села Таушык внезапно обрушился общественный туалет. По счастливой случайности, дети им воспользоваться не успели.

- Мы ехали, и дети захотели в туалет. Вместе с нами ехал мой друг, который предложил по пути к уборной высадить его у магазина, чтобы купить пиво. Я согласился. Далее мы подъехали к туалету, и он на наших глазах просто развалился. Представьте, если бы мы приехали раньше на мгновение, и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка в две разные кабинки, - рассказал Сергей.


Видео: Sergey_kz12

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...