В Мангистау на глазах у людей рухнул уличный туалет

В Мангистау недалеко от села Таушык на глазах у людей рухнул уличный туалет, пишет пишет газета "Лада"





На видео, которое прислал очевидец, запечатлено, как в 95 километрах от села Таушык внезапно обрушился общественный туалет. По счастливой случайности, дети им воспользоваться не успели.





- Мы ехали, и дети захотели в туалет. Вместе с нами ехал мой друг, который предложил по пути к уборной высадить его у магазина, чтобы купить пиво. Я согласился. Далее мы подъехали к туалету, и он на наших глазах просто развалился. Представьте, если бы мы приехали раньше на мгновение, и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка в две разные кабинки, - рассказал Сергей.







