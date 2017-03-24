"Карты" Google разрешили делиться маршрутами и местоположением с друзьями





"Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте меню приложения или коснитесь синей точки на карте, нажмите 'Показывать, где я', а затем выберите, кому и как долго показывать ваше местоположение", — сказали в Google. Этой информацией можно поделиться с любым контактом в адресной книге, а также в любых мессенджерах.





Отключить показ точки, где находится пользователь, можно в любой момент. Кроме того, "Карты Google разрешают включить функцию, отображающую перемещения по маршруту и примерное время прибытия. Это можно сделать, коснувшись значка меню в нижней части экрана навигации и нажат "Поделиться поездкой". По достижению пункта назначения доступ к этим данным будет автоматически закрыт.