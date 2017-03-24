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"Карты" Google разрешили делиться маршрутами и местоположением с друзьями

24 марта 2017, 12:42

Отключить показ точки, где находится пользователь, можно в любой момент.


В программе "Карты" Google появилась новая функция, которая позволит мгновенно рассказать близким о своем местоположении с отметкой на карте. "В ближайшее время", сказали в компании, родственники и друзья смогут узнать о том, где находится пользователь как на Android-устройствах, так и на iOS- и через мобильный браузер, сообщает vesti.ru.

"Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте меню приложения или коснитесь синей точки на карте, нажмите 'Показывать, где я', а затем выберите, кому и как долго показывать ваше местоположение", — сказали в Google. Этой информацией можно поделиться с любым контактом в адресной книге, а также в любых мессенджерах.

Отключить показ точки, где находится пользователь, можно в любой момент. Кроме того, "Карты Google разрешают включить функцию, отображающую перемещения по маршруту и примерное время прибытия. Это можно сделать, коснувшись значка меню в нижней части экрана навигации и нажат "Поделиться поездкой". По достижению пункта назначения доступ к этим данным будет автоматически закрыт.

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