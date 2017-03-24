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Toyota обновила минивэн Sienna

24 марта 2017, 12:47

Публичная премьера автомобиля состоится в апреле на моторшоу в Нью-Йорке.


Toyota представила минивэн Sienna, обновленный к 2018 модельному году.

Поскольку годом ранее «Тойота» уже модернизировала силовую установку Sienna, доработав двигатель и заменив шестиступенчатый автомат восьмиступенчатым, на сей раз изменения коснулись только стайлинга и оснащения. Спереди у минивэна поменялись радиаторная решетка, бампер и капот, сзади – дизайн фонарей. Кроме того, появились три новых варианта окраски кузова.

Все пять доступных комплектаций включают фирменный пакет безопасности TSS-P с системами обнаружения пешеходов, контроля рядности движения, автоматического переключения света – среди прочего, мультимедийный комплекс Entune 3.0 с интернетом 4G LTE. В числе опций – премиальная акустика, более продвинутая навигация, система кругового обзора. Для задних пассажиров предусмотрена развлекательная система . На всех трех рядах сидений имеются USB-порты.

Единственный мотор – 3,5-литровый 296-сильный V6. В Toyota особо отмечают, что Sienna – единственный представитель своего класса, доступный с полным приводом.

Помимо минивэна, японский автопроизводитель представит в Нью-Йорке обновленный хетчбэк Yaris, но это не мировая премьера – машину успели показать в Женеве.

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Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota

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