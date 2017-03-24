Президент России Владимир Путин наградил театр драмы им.Горького в Астане
24 марта 2017, 12:54
Один из старейших театров Казахстана был создан в конце XIX века.
Коллектив Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького удостоен высокой премии «За вклад в сохранение и популяризацию русской культуры в Республике Казахстан» от Президента РФ Владимира Путина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.
Как сообщается, сегодня вечером на сцене театра пройдет официальное вручение премии.
Один из старейших театров Казахстана, Государственный Академический русский театр драмы им. М.Горького города Астаны был создан в конце XIX века. По началу, это был совсем небольшой театр. Однако вскоре он становится одним из ведущих творческих коллективов Казахстана. Театр стремительно завоевывает популярность в родных просторах и за их пределами.
Великому искусству на сцене русской драмы в разные годы служили: Народный артист Казахской ССР Е.Орел, Заслуженные артисты Казахской ССР: Е.Марусина, С.Групп, Н.Миловидов, А.Ходаев, И.Горошевич, Н.Назарковская, А.Червов, Заслуженная артистка Молдавии Р.Светинская, Заслуженный артист БАССР Д.Терентюк, Лауреат Государственной премии СССР М.Ковалева, Народный артист РК В.Архипенков, Заслуженный деятель культуры РК, кавалер ордена «Кұрмет» С.Прилуцкая и другие.
Удивительным владением всей палитрой профессии обладали такие режиссеры как Т.Сергеева, А.Смеляков, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР И. Сермягин, Заслуженный деятель РК Ж.Омаров, Народный артист СССР и РК, Лауреат Государственных премий СССР и РК А.Мамбетов, Заслуженный деятель искусств РК Ю.Ханинга-Бекназар, а так же режиссеры из России и Европы: А.Каневский, В.Тыкке, О.Зарянкин, Л.Чигин, В.Бородин, Ю.Кокорин, Е.Геворкян, Й.Вайткус и другие.
В нынешнем репертуаре театра представлены авторы и пьесы, входящие в сокровищницу мировой и отечественной драматургии.
Фото: night.kz
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