Президент России Владимир Путин наградил театр драмы им.Горького в Астане

Один из старейших театров Казахстана был создан в конце XIX века.

Коллектив Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького удостоен высокой премии «За вклад в сохранение и популяризацию русской культуры в Республике Казахстан» от Президента РФ Владимира Путина , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.





Как сообщается, сегодня вечером на сцене театра пройдет официальное вручение премии.





Один из старейших театров Казахстана, Государственный Академический русский театр драмы им. М.Горького города Астаны был создан в конце XIX века. По началу, это был совсем небольшой театр. Однако вскоре он становится одним из ведущих творческих коллективов Казахстана. Театр стремительно завоевывает популярность в родных просторах и за их пределами.





Великому искусству на сцене русской драмы в разные годы служили: Народный артист Казахской ССР Е.Орел, Заслуженные артисты Казахской ССР: Е.Марусина, С.Групп, Н.Миловидов, А.Ходаев, И.Горошевич, Н.Назарковская, А.Червов, Заслуженная артистка Молдавии Р.Светинская, Заслуженный артист БАССР Д.Терентюк, Лауреат Государственной премии СССР М.Ковалева, Народный артист РК В.Архипенков, Заслуженный деятель культуры РК, кавалер ордена «Кұрмет» С.Прилуцкая и другие.





Удивительным владением всей палитрой профессии обладали такие режиссеры как Т.Сергеева, А.Смеляков, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР И. Сермягин, Заслуженный деятель РК Ж.Омаров, Народный артист СССР и РК, Лауреат Государственных премий СССР и РК А.Мамбетов, Заслуженный деятель искусств РК Ю.Ханинга-Бекназар, а так же режиссеры из России и Европы: А.Каневский, В.Тыкке, О.Зарянкин, Л.Чигин, В.Бородин, Ю.Кокорин, Е.Геворкян, Й.Вайткус и другие.





В нынешнем репертуаре театра представлены авторы и пьесы, входящие в сокровищницу мировой и отечественной драматургии.



