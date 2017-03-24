"Купленные" права алматинки: Идет проверка полицейских
24 марта 2017, 13:03
Начато досудебное расследование.
По факту «купленных» прав алматинки Фазыловой проводится досудебное расследование по статье «Превышение власти или должностных полномочий», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
Напомним, 20-летняя алматинка в соцсети похвалилась якобы купленными водительскими правами. Свой пост она сопроводила словами благодарности к отцу и отметила - "Зачем сдавать, если можно купить". Позже стало известно, что девушка училась два года и сдала экзамен со второго раза. В доказательство в ДВД даже поделились видеозаписью - смонтированной и качественной. Видимо, там принято фиксировать на камеру всех курсантов.
«По данному факту управлением собственной безопасности департамента внутренних дел области по результатам проверки 17 марта 2017 года начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.362 Уголовного кодекса РК», - сообщили в прокуратуре.
Также в ведомстве добавили, что для получения информации о ходе расследования необходимо обратиться к органу уголовного преследования.
Фото: соцсети
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