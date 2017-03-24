КПРФ призвала привлечь к расследованию убийства Вороненкова экспертов из РФ

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.





"Фракция КПРФ расценивает данное убийство как провокацию, направленную на прорыв российско-украинских отношений, которые и так переживают непростые времена. Учитывая взаимные обвинения, которые уже звучат с обеих сторон, мы настаивает на том, чтобы к этому расследованию были привлечены российские и международные эксперты" , — заявил Куринный журналистам.





По мнению депутата, отказ Украины от подобного подхода будет свидетельствовать об однозначной политической ангажированности самого расследования и о попытке перевести сам факт убийства к определенным выводам, выгодным Киеву.