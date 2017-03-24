КПРФ призвала привлечь к расследованию убийства Вороненкова экспертов из РФ
24 марта 2017, 13:04
Вороненков был убит в четверг в центре Киева.
Фракция КПРФ настаивает на том, что расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве должно вестись совместно с российскими и международными специалистами, заявил депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный, сообщает ria.ru.
Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.
"Фракция КПРФ расценивает данное убийство как провокацию, направленную на прорыв российско-украинских отношений, которые и так переживают непростые времена. Учитывая взаимные обвинения, которые уже звучат с обеих сторон, мы настаивает на том, чтобы к этому расследованию были привлечены российские и международные эксперты", — заявил Куринный журналистам.
По мнению депутата, отказ Украины от подобного подхода будет свидетельствовать об однозначной политической ангажированности самого расследования и о попытке перевести сам факт убийства к определенным выводам, выгодным Киеву.
Из России на Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.
По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился.
В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".
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