В «Астана Опера» отметят 220-летие композитора-романтика Ф.Шуберта

В «Астана Опера» отметят 220-летие со дня рождения первого великого композитора-романтика Ф. Шуберта. Концерт «Шубертиана» из цикла «О музыке и ее творцах» состоится 31 марта на сцене Камерного зала театра , сообщает пресс-служба театра.





Франц Шуберт оказал огромное влияние на композиторов-романтиков последующих поколений. Его музыкальный стиль характеризуют открытость, эмоциональность, непосредственность, романтическое мироощущение, неиссякаемый мелодический дар.





Благодаря Ф. Шуберту песня впервые получила новое значение и встала на более высокий уровень. В песенной мелодии композитор мог выразить целую гамму чувств, а его наследие насчитывает более шестисот произведений этого жанра. В программе концерта будут представлены шедевры камерно-вокального творчества Ф. Шуберта, в том числе три песни Эллен из поэмы В. Скотта «Дева озера», ор.52 и песни из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» op.25 на слова В. Мюллера, в которых повествуется о весенней природе, ласковом журчании ручейка и томлении первой любви.





Этим вечером также прозвучит и инструментальная музыка. Проникновенность, глубина, художественная неповторимость, использование новых выразительных приемов и богатство эмоциональных эффектов позволили ей получить широкое распространение, найти кратчайший путь к сердцам слушателей.









Будут исполнены – одно из самых вдохновенных сочинений композитора – фортепианный квинтет «Форель», соната «Арпеджионе» для виолончели и фортепиано ля минор, соната для скрипки и фортепиано ля мажор Ф. Шуберта и фантазия на тему Ф. Шуберта для флейты и фортепиано Т. Бема.





Творчество выдающегося австрийского композитора представят талантливые артисты: приглашенные инструменталисты Заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмухамбетова (скрипка), Аскар Муканов (виолончель), Айбек Аширматов (альт), музыканты симфонического оркестра театра Анатолий Якушкин (контрабас), Балжан Сапарова (флейта), а также ведущая солистка «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова (сопрано).





Партия фортепиано – лауреаты международных конкурсов Раушан Бескембирова, Салтанат Акбасова. Концерт ведет – музыковед Сауле Маулетова.



