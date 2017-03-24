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СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

24 марта 2017, 13:12

Убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был Павел Паршов.


Убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов, сообщает Life со ссылкой на источник. «По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице», — сказал собеседник издания. Другие данные источник не привел, сообщает rbc.ru.

Издание «Вести-Украина» пишет, что Паршов находился в розыске, и приводит карточку, согласно которой он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры».

Эту информацию подтвердил блогер Анатолий Шарий в своем Facebook. По его данным, Паршов родился 28 июля 1988 года. «Ну что. Паршов Павел Александрович, Днепропетровск, 28.07.1988 - 23.03.2017?» — написал Шарий.


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