СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

«По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице» , — сказал собеседник издания. Другие данные источник не привел, сообщает Убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов, сообщает Life со ссылкой на источник., — сказал собеседник издания. Другие данные источник не привел, сообщает rbc.ru





Издание «Вести-Украина» пишет, что Паршов находился в розыске, и приводит карточку, согласно которой он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры».





Эту информацию подтвердил блогер Анатолий Шарий в своем Facebook. По его данным, Паршов родился 28 июля 1988 года. «Ну что. Паршов Павел Александрович, Днепропетровск, 28.07.1988 - 23.03.2017?» — написал Шарий.



