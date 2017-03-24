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В Жамбылской области три населенных пункта будут обеспечены голубым топливом

24 марта 2017, 13:12

Глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием района и побывал на промышленных объектах.


В 2018 году планируется газификацировать три населенных пункта Жамбылской области, передает пресс-служба акима области.

Это было озвучено в ходе рабочей поездки акима области по Таласскому району . На сегодня из областного бюджета выделены средства для разработки проектно-сметной документации сел Акколь, Кызылаут и Ушарал.

Отметим, что в ближайшие годы в области намечено газифицировать 150 населенных пунктов. На разработку проектно-сметной документации из областного бюджета выделено 449 млн. тенге. За счет средств республиканского бюджета начнутся строительные работы по подводящему газопроводу к массиву Шолдала. Появится и газорегуляторная станция Акыртобе в районе Т. Рыскулова.

Также глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием района и побывал на промышленных объектах.

В частности руководство области интересовало состояние трассы Акколь-Саудакент, расположенного на территории Кызылаутского сельского округа. Были посещены мечеть «Актобе» и начальная школа.

Кроме того, Карим Кокрекбаев побывал в селе Ушарал. Ознакомился с работой средней школы А.Сагинтаева. Главе региона презентовали новую спортивную площадку, построенную за счет спонсорских средств. Объект был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. А также представлено планируемое место под строительство нового спортивного комплекса.

В рамках поездки по району были посещены промышленные предприятия ТОО «TalasInvestment Company», ТОО «Қаратау ПРО» и ТОО «Жамбыл Недр». Осмотрен ход строительства многоквартирного жилого дома №51 города Каратау.

Фото: www.zhambyl.gov.kz




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