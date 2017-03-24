Атамбаев после ухода с поста президента не намерен становиться спикером или премьером

Президент Киргизии заявил, что если бы он планировал после ухода с поста главы государства занять какой-либо высокий государственный пост, то "провел бы совсем другой референдум"

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после ухода с поста главы государства не намерен занимать какие-либо высокие государственные посты. Об этом он заявил 24 марта, отвечая на вопросы журналистов, сообщает tass.ru





"Чтобы остаться в политике, не обязательно быть на какой-то должности, я не собираюсь становиться премьер-министром или спикером парламента" , - заверил он. По его словам, если бы он планировал это делать, то "провел бы совсем другой референдум" (референдум о внесении поправок в конституцию Киргизии состоялся 11 декабря 2016 года, около 79% проголосовавших одобрили поправки по сокращению полномочий президента, расширению прав парламента и премьер-министра, а также проведение реформы судебной и правоохранительной систем - прим.





Как подчеркнул Атамбаев, некоторые политики предлагали ему остаться в должности президента и после истечения полномочий. "Однако мы должны идти своей дорогой, я буду заниматься (после завершения президентских полномочий) вопросами родной Социал-демократической партии Киргизстана, много сил было потрачено на нее, и хочется, чтобы она обновилась и очистилась", - подчеркнул Атамбаев.





Выборы президента Киргизии намечены на ноябрь 2017 года. Атамбаев не будет выставлять на них свою кандидатуру, поскольку в соответствии с законами республики один и тот же человек не имеет права дважды занимать должность главы государства.





Парламент вряд ли пойдет на самороспуск





Атамбаев считает маловероятным, что депутаты национального парламента могут решиться на досрочное сложение с себя полномочий.





"Не думаю, что парламент пойдет на самороспуск", - отметил глава государства. По его словам, нынешний состав киргизского парламента - "не тот состав, который хотел бы видеть президент". "Но мы имеем то, что имеем" , - сказал Атамбаев.





Президент также выступает за внесение изменений в законодательство перед проведением в 2020 году в стране парламентских выборов. "Необходимо составить жесткие списки (партийные) и до 10% увеличить избирательный порог для политических партий", - продолжил Атамбаев.





При этом он выразил недовольство частой сменой состава кабинета министров в республике. "У нас каждый год новое правительство. Если мы хотим, чтобы оно работало долго, то в парламенте должно быть не более трех-четырех партий" , - полагает он.





В настоящее время в состав парламента Киргизии входят шесть политических партий, три из которых создали коалицию большинства и сформировали кабинет министров.

Президентская партия не выдвинет кандидатом "кого попало"





Перед тем, как пропрезидентская Социал-демократическая партия Киргизстана (СДПК) выдвинет своего кандидата на пост главы государства, необходимо провести изучение рейтинга всех возможных претендентов от этого политического объединения, заявил Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего возможного преемника.





"Думаю, что правильно будет сначала провести замеры общественного мнения" , - сказал он. По его словам, в настоящее время в рядах СДПК "много достойных кандидатов", и через несколько месяцев "будет реально видно, кто из них пользуется наибольшей поддержкой людей".





"Но не нужно забывать про войну компроматов, которая сейчас идет, кандидаты уже поливают друг друга, в том числе и представителей СДПК", - подчеркнул Атамбаев. Как он считает, в такой ситуации появляется шанс выбрать на пост президента человека, который "не запятнан". "Ответственность у президентской партии особенная, поэтому кого попало СДПК не может выдвигать", - заверил он. Атамбаев является создателем СДПК, которую он возглавлял почти полтора десятка лет до избрания на пост президента.





Не намерен больше терпеть клевету.





Атамбаев на намерен в дальнейшем терпеть клевету в свой адрес со стороны некоторых СМИ республики. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов об исках о защите чести и достоинства главы государства в отношении ряда СМИ страны.





"Это иски не к журналистам, а к клеветникам" , - пояснил он. По его словам, он "пять лет терпел" необоснованные обвинения в свой адрес со стороны ряда местных изданий. "Моя семья пострадала от этого", - уточнил Атамбаев. Он сообщил, что готов "дойти до международных судов" касательно этих исков.





"Время прощать прошло, четвертая власть должна понимать свою ответственность" , - продолжил глава государства. При этом, по его мнению, "кто-то должен был начать это делать", чтобы остановить "шантажистов". Атамабев отметил, что у местного филиала радио "Азаттык" ("Свобода"), в отношении которого был подан один из исков, "большой бюджет".





Вопрос свободы слова президент Киргизии намерен обсудить и с Дональдом Трампом во время предстоящей осенью нынешнего года поездки в США.





Несколько дней назад Генеральная прокуратура республики подала иск о защите чести и достоинства президента в отношении киргизского филиала радио "Свобода" и интернет-сайта "Заноза", требуя от них компенсации почти в $375 тыс. Еще почти $25 тыс. требует взыскать с информационного агентства "24" Социал-демократическая партия Киргизстана за опубликованное изданием интервью с одним из правозащитников республики.



