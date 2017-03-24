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Назван предварительный виновник смертельного ДТП в Карагандинской области

24 марта 2017, 13:20

Проводится досудебное расследование.


Орган следствия назвал предварительного виновника смертельного лобового столкновения двух автомобилей, где погибли пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на трассе Караганда-Балхаш, не доезжая 20 километров от поселка Спасск Абайского района, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой», в которой находилась семья из Алматы. Погибли пятеро - трое жителей Шымкента, а также 33-летняя алматинка с двухлетней дочерью. Ее пятилетний сын и водитель «Тойоты» госпитализированы.

«По предварительной версии, не справился с управлением и выехал на встречную полосу житель Южного Казахстана 1990 года рождения», - сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

По словам Бакытжана Кудиярова, проводится досудебное расследование по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия».

Фото: inform.kz

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