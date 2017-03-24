Опубликованы новые фото убийцы Tesla из Швейцарии

Известно, что полноприводный суперкар развивает 100 км/ч менее чем за 2,3 секунды.

Стартап Elextra Cars опубликовал пару новых изображений своей первой модели – четырехдверного электромобиля Elextra. На тизерах показаны лицевая часть и корма седана. Автомобиль получит прямоугольные светодиодные фары, светодиодные панели во всю ширину кузова спереди и сзади, а также антикрыло. Месяцем ранее мы видели эту машину в профиль – ее задние двери будут гораздо короче передних.





Известно, что полноприводный суперкар развивает 100 км/ч менее чем за 2,3 секунды, тем самым претендуя на звание самого быстрого электромобиля в мире. При этом подробности о силовой установке пока не раскрываются. Машину выпустят ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Ручную сборку доверят некой знаменитой немецкой компании.





Elextra Cars – это новый проект швейцарского дизайнера Роберта Палма, владеющего студией Classic Factory. Среди прочего, он разработал спорткары Lyonheart K – стилизацию по Jaguar E-Type на шасси Jaguar XK.



