Япония подсчитала экономический ущерб от самоубийств

Сумма годового экономического ущерба выведена из расчета того, каков бы был экономический вклад, если бы 23 тысячи человек, которые добровольно расстались с жизнью в возрасте от 15 до 69 лет в 2015 году, проработали до 70 лет.





В 2005 году в Японии был создан штаб по предупреждению самоубийств. По сравнению с показателями до 2005 года сумма экономического ущерба снизилась на 99 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов).





Показатели 2015 года по самоубийствам стали самыми низкими за 18 лет. Большинство самоубийц составляют мужчины. Среди основных причин, побудивших людей к самоубийству, называются проблемы со здоровьем, экономические и бытовые неурядицы и семейные трудности.





Начиная с 1998 года, число самоубийств в Японии превышало 30 тысяч человек в год. Пиковым стал 2003 год, когда счеты с жизнью свели 34 тысячи человек. Затем в 2012 году этот показатель вновь упал ниже отметки в 30 тысяч человек и с тех пор продолжает снижаться. В 2015 году впервые с 1997 года он оказался ниже уровня в 25 тысяч человек.