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Новости за сегодня

РФ предлагает создать международную конвенцию по борьбе с киберпреступностью

 

Россия первой предложила сделать хакерство наказуемым и запрещенным в международно-правовом плане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о предложении Москвы создать Конвенцию по кибербезопасности, которая будет включать и борьбу с хакерскими атаками. В ходе лекции в Военной академии Генштаба ВС РФ 23 марта министр заявил о необходимости выработки соответствующей международной конвенции.

«В целом мы считаем, и уже есть предложение, что надо выработать международную конвенцию, которая будет посвящена кибербезопасности, в том числе проблеме ликвидации угроз и рисков, связанных с хакерством. Мы первыми предложили сделать хакерство наказуемым и запрещенным в международно-правовом плане», - подчеркнул Лавров.

По словам министра, Россия совместно с Шанхайской организацией сотрудничества подготовила проект документа по правилам поведения в киберпространстве. Документ также был направлен в ООН.

 

24 марта 2017, 13:31
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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