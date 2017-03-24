К 2025 году должны быть сняты все существующие ограничения по авиаперевозкам между странами ЕАЭС

Прошло первое заседание рабочей группы по подготовке Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики, которая приступила к подготовке «дорожной карты» по вопросам воздушного транспорта.

По мнению члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Адамкула Жунусова «мероприятия, которые войдут в состав «дорожных карт» должны быть четкими и конкретными, с выходом на решения органов Союза и реальные документы».

К 2025 году по итогам реализации Основных направлений транспортной политики должен быть сформирован общий рынок авиационных услуг и сняты все существующие ограничения по авиаперевозкам между государствами Союза. Также будет создана нормативно-правовая база, эффективно регулирующая взаимоотношения в сфере транспорта на союзном уровне.

Больше всего дискуссий на заседании вызвал вопрос о расширении воздушного сообщения государствами-членами ЕАЭС и возможности заключения многостороннего международного договора. Как отметил директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов, необходимо проработать механизм, который позволит «сдерживать доминирование отдельных перевозчиков на рынке услуг авиаперевозок Союза и исключит развитие монополии и негативное влияние на рынки авиаперевозок в странах ЕАЭС».

Вопросы расширения воздушного сообщения, аэронавигации, авиационной безопасности, безопасности полетов и аэропортовой деятельности будут обсуждаться на заседании рабочей группы в Минске в апреле 2017 г.

Планируется, что проект «дорожной карты» будет вынесен на рассмотрение Межправительственного совета до 1 июля 2017 года.