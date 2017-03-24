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Число профессиональных хакеров в КНДР приближается к восьми тысячам

24 марта 2017, 13:43

В КНДР функционируют порядка десяти вспомогательных организаций с навыками ведения кибератак.


Число профессиональных хакеров в КНДР приближается к восьми тысячам, передает агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейского Института национального объединения.

Согласно данным исследования, только семь киберподразделений под эгидой Трудовой партии Кореи и Корейской народной армии насчитывают 1,7 тысячи хакеров.

Кроме того, в КНДР функционируют порядка десяти вспомогательных организаций, объединяющих еще шесть тысяч специалистов с навыками ведения кибератак.

По данным агентства, несколько месяцев назад смартфоны сотен южнокорейских дипломатов и сотрудников службы безопасности подверглись попыткам взлома со стороны хакерской группировки из КНДР.

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