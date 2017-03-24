Число профессиональных хакеров в КНДР приближается к восьми тысячам

Согласно данным исследования, только семь киберподразделений под эгидой Трудовой партии Кореи и Корейской народной армии насчитывают 1,7 тысячи хакеров.





Кроме того, в КНДР функционируют порядка десяти вспомогательных организаций, объединяющих еще шесть тысяч специалистов с навыками ведения кибератак.





По данным агентства, несколько месяцев назад смартфоны сотен южнокорейских дипломатов и сотрудников службы безопасности подверглись попыткам взлома со стороны хакерской группировки из КНДР.