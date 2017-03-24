Начальник местной полиции Шымкента рассказал о встрече с лучшим копом Нью-Йорка

Никто из полицейских в Америке не стремится запугать нарушителей, а заодно и всех остальных.

Начальник Местной полицейской службы ДВД ЮКО Данияр Мейрхан пообщался с бывшим гражданином Казахстана Димашем Ниязовым, который стал лучшим полицейским Нью-Йорка передает Zakon.kz













"Оказалось, что как и я, он увлекается боксом и спортом вообще. Работа Димаша в Нью-Йорке - это то же самое, что работа наших сотрудников дорожно-патрульной службы. Димаш рассказал мне о том, как работают американские полицейские. Никто из полицейских в Америке не стремится запугать нарушителей, а заодно и всех остальных. Там все работают строго по закону, и никому не придет в голову отступать от установленных правил. Например, в штатах полицейские особым образом паркуют свою машину при остановке нарушителей, с определенной стороны подходят к водителю, при этом напарник никогда не отсиживается в машине", - рассказал Данияр Мейрхан.





Также он узнал, что в Америке каждый шаг человека в форме прописан ради безопасности его собственной и граждан. На высоте у них и материально-техническая база.





"Каждый патруль обеспечен базой данных на всех жителей. По отпечаткам пальцев в считанные минуты после остановки сотрудник уже знает, с кем имеет дело и как далеко от него другие патрули. В американской полиции очень серьезно относятся к повышению профессионализма сотрудников и учат их использовать в работе новые технологии", - отметил полицейский.





Также он рассказал, что американские полицейские очень берегут честь мундира, и коррупционные скандалы там большая редкость.





" Никто, говорит Димаш, из водителей не додумается даже предложить взятку человеку в форме. Наша встреча заняла чуть больше двух часов. Теперь рабочий кабинет моего коллеги будут украшать ручки с гербом МВД РК на память о поездке на родину. В свою очередь Димаш пригласил меня посетить Нью-Йорк", - рассказал Данияр Мейрхан.





Димаш Ниязов на родине персона популярная. Шымкенский мальчик уехал в Нью-Йорк в 13 лет. Школа ему давалась тяжело. Затем было обучение на медбрата, а потом он успешно сдал экзамены в полицейскую академию. Где и работает сейчас. Каждую ночь Ниязов патрулирует улицы одного из самых больших городов мира. В одно из таких дежурств Димаш задержал крупного наркобарона, за что и получил звание «Лучший полицейский Нью-Йорка».





фото: Данияр Мейрхан

Как отмечает глава местной полиции Шымкента, Димаш Ниязов - обычный парень, знающий свое дело, простой в общении.