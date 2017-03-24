По реабилитирующим основаниям

С. Викторенко,

председатель Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Северо-Казахстанской области

Содержащиеся в УПК РК нормы о реабилитации реализуют гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах право на компенсацию каждого, кто стал жертвой незаконного ареста, заключения под стражу или осуждения за преступление.

Под реабилитацией в уголовном процессе понимается установленный гл. 4 УПК РК порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

Уголовно-процессуальное законодательство наделяет правом на реабилитацию лиц, уголовное преследование в отношении которых или примененные к которым меры процессуального принуждения фактически оказались необоснованными вследствие вынесения оправдательного приговора, прекращения дела (преследования) по так называемым реабилитирующим основаниям (п. п. 1, 2, 5, 6, 7 и 8 ч. 1 ст. 35 УПК РК).

В ч. 2 ст. 38 УПК РК указан перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. Кроме оправданных и освобожденных от уголовного преследования по реабилитирующим основаниям право на возмещение вреда также имеют лица: уголовное дело в отношении которых подлежало прекращению вследствие акта амнистии, устраняющего применение наказания за совершенное деяние, а также за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, но не было прекращено с момента выявления обстоятельств, исключающих уголовное преследование, и, несмотря на согласие лиц на прекращение дела, уголовное преследование незаконно продолжалось; содержавшиеся под стражей сверх проложенного срока без законного основания, а равно незаконно подвергнутые любым иным мерам процессуального принуждения; а также лица по преступлениям частного и частно-публичного обвинения при отсутствии жалобы потерпевшего либо при отказе частного обвинителя от обвинения, если досудебное расследование в отношении них не было прекращено.

Правом на возмещение вреда также обладают лица, задерживавшиеся или содержавшиеся под стражей в случаях изменения квалификации содеянного на статью УК РК, предусматривающую ответственность за менее тяжкое уголовное правонарушение, при подозрении или обвинении в совершении которого не допускается задержание или содержание под стражей. Исходя из этого, недопустима квалификация действий подозреваемых на стадии досудебного расследования дела с так называемым запасом, то есть по необоснованно более тяжкой статье обвинения.

В соответствии с требованием ч. 4 ст. 38 УПК РК не подлежит возмещению вред лицу, которое путем добровольного самооговора препятствовало установлению истины по делу и тем самым способствовало наступлению вреда.

Лица, подлежащие реабилитации, имеют право на возмещение в полном объеме имущественного вреда, устранения последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Орган, ведущий уголовный процесс, должен направить указанным лицам извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. Данные лица могут предъявить требование о возмещении вреда в течение шести месяцев со дня получения указанного извещения.

Имущественный вред включает в себя возмещение:

- заработной платы, пенсии, пособий, иных доходов, которых лишилось лицо;

- незаконно конфискованного или обращенного в доход государства имущества;

- штрафов, взысканных во исполнение незаконного приговора, и судебных издержек, выплаченных лицом в связи с незаконными действиями;

- сумм, выплаченных лицом за оказание юридической помощи;

- иных расходов, понесенных в результате уголовного преследования.

Размер подлежащего возмещению имущественного вреда определяет судья в срок не позднее одного месяца со дня поступления к нему соответствующего заявления. При этом в необходимых случаях судья может запросить расчет от финансовых органов и органов социальной защиты. После определения размера вреда судья выносит постановление о производстве выплат с учетом инфляции. Данное постановление и является основанием для производства выплат.

Следует разграничивать устранение последствий морального вреда и компенсацию за причиненный моральный вред в денежном выражении.

Устранение последствий морального вреда согласно ст. 41 УПК РК осуществляется:

- принесением реабилитированному официального извинения от имени государства за причиненный ему вред;

- помещением в СМИ сообщения о реабилитации, если сведения о применении мер уголовного преследования, задержании, осуждении в отношении реабилитированного были распространены в СМИ;

- направлением письменных сообщений о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или по месту жительства. При этом СМИ должны сделать указанное сообщение в месячный срок, а орган, ведущий уголовный процесс, в 14-дневный срок со дня поступления соответствующего требования от реабилитированного.

Иски о денежной компенсации морального вреда предъявляются реабилитированными в порядке гражданского судопроизводства.