Казахстанский боксер Ербосынулы одержал пятую досрочную победу на профи ринге

Этот бой стал для казахстанца дебютом в США.

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы провел свой пятый поединок на профессиональном ринге, который, как и все предыдущие, выиграл досрочно , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





Бой прошел в Нью-Джерси, США. Соперником Ербосынулы был 24-летний американец Риарус Дадли, который свое единственное поражение в карьере потерпел в апреле прошлого года от казахстанца Шынгысхана Тажибая (4-0, 2 КО).





Ербосынулы победил Дадли техническим нокаутом во втором раунде. Отметим, что бой стал для казахстанца дебютом в США. В 2015 году Ербосынулы провел два поединка на Украине, а в 2016 - столько же в Казахстане.



