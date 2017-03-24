О пенитенциарной коллизии между кодексами

Саламатов Е.А. -

кандидат юридических наук, доцент

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года[i] закреплено, что уголовная политика является важнейшим звеном правовой политики государства и ее совершенствование должно осуществляться путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права.

В этой связи, среди юридической общественности не утихают вопросы по поводу законодательно закрепленных разных названий мест лишения свободы и содержания под стражей в Уголовном, Уголовно-процессуальном и Уголовно-исполнительном кодексах.

Данная рассогласованность появилась с принятием действующих кодексов, а именно Уголовно-исполнительного, и выглядит следующим образом.

в УК: в УИК: колонии-поселения учреждения минимальной безопасности колонии общего режима учреждения средней безопасности воспитательные колонии учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних колонии строгого режима учреждения максимальной безопасности колонии особого режима учреждения чрезвычайной безопасности тюрьма учреждения полной безопасности в УПК: в УИК: следственные изоляторы учреждения смешанной безопасности

Для начала попытаемся понять, откуда заимствованы новые названия учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС).

Анализ зарубежной пенитенциарной практики показывает, что во многих европейских странах такой классификации не существует. Из соображений практичности тюрьмы там организованы по комплексному принципу. То есть, учреждение состоит из нескольких блоков, в которых устанавливаются разные степени строгости (по нашему - вид режима). Суды в приговорах указывают только срок лишения свободы, а вид режима определяется тюремной администрацией с учетом поведения заключенного.

Такой комплексный подход был бы очень полезен и для Казахстана, где много осужденных отбывают наказание в других регионах страны из-за отсутствия учреждения того или иного режима по месту проживания. Помимо сохранения социальных связей осужденного с семьей, это также позволило бы сэкономить немалые финансовые средства за счет упразднения такой сферы как этапирование осужденных (специальные ж/д вагоны, конвойные подразделения, вооружение, служебные собаки и пр.).

Классификация тюрем по уровням безопасности заимствована, прежде всего, из США. На это обратили внимание и некоторые отечественные ученые[ii].

Как известно, США имеет федеративную форму государственного устройства, и их правовая система по вертикали состоит из трех уровней: федеральной, штатной и муниципальной (округи и города). Соответственно, на федеральные, штатные и муниципальные уровни разделены законодательство, суды и тюрьмы. К примеру, если лицо совершило противоправное деяние, подпадающее под федеральную юрисдикцию, то дело рассматривается в суде федерального значения, и в случае лишения свободы наказание отбывается в федеральной тюрьме. Аналогично и по двум другим уровням.

Итак, большинство тюрем США распределены на федеральные, штатные и муниципальные[iii], которые и отличаются между собой по уровням безопасности. Внешне это отличие проявляется, прежде всего, в архитектуре учреждений. Так, федеральные тюрьмы построены и содержатся за счет федерального бюджета, поэтому они более дорогостоящие, а с точки зрения безопасности имеют мощную архитектуру, современные технические средства, более квалифицированный и высокооплачиваемый персонал и т.д. Федеральные тюрьмы, как правило, имеют: высокий уровень безопасности (high security), максимальный уровень безопасности (maximum security), супермаксимальный уровень безопасности (super-maximum security).

Штатные тюрьмы построены и содержатся за счет бюджета соответствующего штата, поэтому они проще в архитектурном плане и организации функционирования. Данные учреждения классифицируются в одних штатах как тюрьмы среднего уровня безопасности (medium security), в других как строгого уровня безопасности (close security).

На нижнем уровне находятся муниципальные тюрьмы, в которых содержатся арестованные в ожидании местного суда и осуждённые до года. Данные тюрьмы содержатся за счет бюджета округов и городов, они нередко расположены в служебных зданиях местной полиции и похожи на наши изоляторы временного содержания при гор/рай отделах ОВД. Эти тюрьмы имеют минимальный уровень безопасности (minimum security) либо низкий уровень безопасности (low security).

Что касается казахстанских пенитенциарных учреждений, то в отличие от тюрем США, наши исправительные колонии общего, строгого и особого режимов (по УИК учреждения средней, максимальной и чрезвычайной безопасности) внешне и внутренне ни чем не отличаются друг от друга. Отличие лишь в характеристике осужденных.

Таким образом, новая классификация наших учреждений УИС заимствована из США, где уровни безопасности тюрем адаптированы под федеративную систему государственного устройства. Казахстан в отличие от США, как известно, является унитарным государством. Поэтому, в наших условиях американские наименования теряют свой смысл.

Но, не в этом главная проблема, а в том, что новые названия учреждений УИС создали серьезную коллизию между УК и УИК, а также между УПК и УИК. Нестыковки между кодексами были и ранее, но они были на уровне отдельных норм и не носили такого институционального масштаба.

В тоже время, как ни парадоксально, данные противоречия никак не отразились на правоприменительной практике. В частности, все судьи, адвокаты, прокуроры и другие представители правоохранительных органов в своей служебной деятельности используют наименования, указанные в УК и УПК. Во всех процессуальных документах, в том числе приговорах судов, также применяются прежние названия. Единственными проводниками в жизнь этой новеллы являются сотрудники УИС, которые в своих служебных документах, в том числе характеристиках на осужденных, пишут новые названия.

Получается, что новая классификация учреждений УИС не получила признания на практике, но в плоскости законодательства создала беспрецедентную коллизию. На уровне трех кодексов возникла проблема юридической унификации одних и тех же положений через разные понятия. Кроме того, не соблюдается юридическая последовательность, когда суд от имени государства постановляет, например, исправительную колонию строгого режима, а УИС помещает осужденного в учреждение максимальной безопасности.

Сложно понять мотивы авторов новых наименований мест лишения свободы. Ведь простым изменением названий не решить текущих проблем отечественной пенитенциарной системы, построенные в советские времена исправительные колонии с общежитиями (бараками) не превратятся в современные тюрьмы.

Возможно ими двигало желание максимально обновить Уголовно-исполнительный кодекс. Но, для этого есть много других нерешенных аспектов. Например, одним из серьезных пробелов УИК, по мнению автора данной статьи, является отсутствие должной законодательной регламентации камерного порядка содержания осужденных. На перспективность данного направления прямо указано в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.

Государством в этом направлении определенные шаги уже сделаны. Так, в соответствии с Программой развития УИС в РК на 2012-2015 годы[iv] Агентством по делам строительства в 2012 году для Комитета УИС был разработан типовой проект специализированного исправительного учреждения с камерным содержанием осужденных по 5 климатическим районам, для чего из республиканского бюджета было выделено 392,151 млн. тенге (пункт 40 плана по реализации Программы). Однако, при разработке УИК положения типового проекта не были учтены, вопросы камерного содержания осужденных поверхностно отражены всего в четырех статьях.

В завершение отметим, что внесению любых новелл в уголовно-исполнительное законодательство должна предшествовать их глубокая теоретическая проработка. Действующий казахстанский УИК содержит фундаментальные положения прежнего советского пенитенциарного законодательства, которое, в свою очередь, формировалось и оттачивалось десятилетиями, в том числе, не без помощи специализированных научно-исследовательских организаций и широкой научной общественности той эпохи. Может быть поэтому попытки демонтажа советской пенитенциарной идеологии в наших учреждениях УИС пока не дают желаемого результата.