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Венесуэльские солдаты покинули территорию Колумбии

24 марта 2017, 14:21

Граница между Венесуэлой и Колумбией протянулась на 2,2 тысячи километров.


Все венесуэльские военнослужащие, разбившие ранее лагерь на территории Колумбии, покинули страну, сообщил в четверг президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает РИА Новости.

"Только что последний венесуэльский солдат ушел с колумбийской территории", — написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что отряд из десятков военнослужащих Венесуэлы в течение нескольких дней занимал территорию Колумбии в пограничном департаменте Араука, разбил там лагерь и поднял свой национальный флаг.

Сантос провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в связи со сложившейся ситуацией и получил от него заверения, что войскам дан приказ покинуть территорию Колумбии, которую военные по ошибке считали территорией Венесуэлы.

Граница между Венесуэлой и Колумбией протянулась на 2,2 тысячи километров. Она неоднократно закрывалась по инициативе властей Венесуэлы. Так, с августа 2015 года по указу венесуэльского президента она была закрыта на год после нападения контрабандистов на военных. О постепенном открытии границы между двумя странами президенты договорились только в августе 2016 года.

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