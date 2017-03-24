Димаш Кудайбергенов может открыть в Китае свое дело - Посол КНР

Димаш Кудайбергенов может открыть в Китае свое дело. Об этом сообщил на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Ханьxуэй, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Димаш добился удивительного успеха. Он стал яркой звездой Китая. Конечно, для казахстанцев это очень большой бонус. Я от чистого сердца поздравляю вас всех! Телеканал «Хунань», показывающий конкурс, очень популярен. В его эфире показывают множество программ. Но иностранных граждан много не снимают. А Димаш сразу ярко проявил себя, на него обратила внимание молодежь, он стал любимцем молодежной аудитории», - сказал Посол.





Он отметил, что особенно казахстанский исполнитель понравился подросткам, которые его безумно полюбили.





«Им нравится не только голос Димаша, но и его характер. В Димаше видна культура казахского народа, характер Великой Степи. Именно эти качества вызвали интерес китайских зрителей, - считает Чжан Ханьxуэй. - Димаш в Китае очень популярен, его знают все зрители. Поэтому, думаю, что он может развить свое дело в Китае. Это во-первых. Во-вторых, он очень хорошо представил Казахстан на культурном рынке Китая. Теперь этот рынок открыт для казахстанцев».





Отметим, на пресс-конференции Посол рассказал о сегодняшней социально-экономической ситуации в КНР. В частности, он сообщил, что в Китае ежегодно открываются 13,1 миллиона рабочих мест.